Hagen: Baustelle – Altenhagener Brücke über Wochen gesperrt

Hagen. Die Altenhagener Brücke in der Innenstadt von Hagen muss für Wochen gesperrt werden. Grund sind Arbeiten an der Entwässerung.

Aufgrund von Reparaturarbeiten an defekten Entwässerungsleitungen sowie Instandsetzungsarbeiten an Geländern und Betonsockeln sperrt der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ab Montag, 21. August, für voraussichtlich rund zweieinhalb Wochen nacheinander die Fahrspuren auf der Altenhagener Brücke (B54) im Zuge des Märkischen Rings. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauphasen.

Zunächst wird für etwa eine Woche eine Fahrspur in Fahrtrichtung Eckesey gesperrt. Dann erfolgt eine rund dreitägige Sperrung in Richtung Innenstadt.

Umleitung über Badstraße und Körnerstraße

Die Umleitung führt dabei über Körnerstraße und Badstraße. Anschließend kann noch einmal für circa eine Woche eine Fahrspur in Fahrtrichtung Eckesey nicht befahren werden. Die Umleitung erfolgt über Märkischer Ring, Altenhagener Straße und Eckeseyer Straße.

Alle Umleitungsstrecken werden vor Ort ausgeschildert. Der WBH bittet für die auftretenden Behinderungen während der Arbeiten um Verständnis.

