Zu einer Schlägerei in einem Imbiss muss die Polizei Hagen am Abend ausrücken.

Polizei in Hagen Hagen: Bei Schlägerei in einem Imbiss gehen Möbel zu Bruch

Hagen-Mitte. Eine handfeste Keilerei in einem Imbiss endet in Hagen nach einem Polizeieinsatz mit einem Strafverfahren.

In einem Imbiss an der Körnerstraße in Hagen ist es am Sonntagabend zu einer Schlägerei zwischen insgesamt sechs Männern im Alter zwischen 32 und 37 Jahren gekommen. Sie hatten dort gegen 21 Uhr zuvor gemeinsam gegessen und getrunken, bevor sie miteinander in Streit gerieten, der dann in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Dabei schlugen die Männer sogar mit verschiedenen Gegenständen aufeinander ein. Dabei ging auch Mobiliar im Wert von etwa 400 Euro zu Bruch. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

