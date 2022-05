Hagen: Beim Opern-Doppelabend haben Frauen das Sagen

In der Puccini-Oper „Suoar Angelica („Schwester Angelica“), die ab dem 14. Mai im Theater Hagen gezeigt wird, agieren Nonnen in einem dunklen Kloster.

Hagen. Frauenpower im Theater Hagen: Wie eine Regisseurin, eine Komponistin und eine Ausstatterin den Opernabend in zwei Teilen auf die Bühne bringen.

Frauenpower beim Opernabend am Samstag, 14. Mai, in Hagen: Eine Frau – Magdalena Fuchsberger - inszeniert den Opernabend, eine Frau – Monika Biegler - ist für die Ausstattung verantwortlich, und eine Frau – Ouri Tarkiainen aus Finnland – hat eine Essay-Oper, die den zweiten Teil des Abends bildet, komponiert.

Ein eingespieltes Team

In skandinavischen Ländern sind weibliche Komponistinnen wesentlich verbreiteter als in Deutschland. „Und sie werden für Produktionen auch gebucht“, erklärt Magdalena Fuchsberger. Die aus Salzburg stammende und mittlerweile in Berlin lebende Regisseurin arbeitet häufig mit Monika Biegler, die in Wien lebt, zusammen „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagen die beiden Frauen, die auch schon am Hagener Theater gemeinsam engagiert waren. Zum Beispiel 2018 für die Verdi-Oper Simon Boccanegra.

Was die Österreicherinnen bewegt? „In fast allen Opern stehen Frauen im Mittelpunkt, sie sind das große Thema, doch es werden kaum Werke von Komponistinnen geschrieben.“ Daher sei es für sie eine Freude und spannend, Teil des Frauenpower-Abends im Hagener Theater sein zu dürfen.

Intendant Francis Hüsers, der das Duo Fuchsberger/Biegler engagiert hat, hatte die Idee zu dem zweigeteilten Abend, der aus der Puccini-Oper „Suoar Angelica („Schwester Angelica“) und der Uraufführung der Essay-Oper „A Room of one‘s own“ („Ein eigenes Zimmer“), die von der Finnin Ouri Tarkiainen komponiert wurde, besteht.

In der Essay-Oper „Ein eigenes Zimmer“ wird der Zuschauer mit Gedankenblitzen konfrontiert. Foto: Jörg Landsberg

Das Libretto zu „Ein eigenes Zimmer“ stammt von Francis Hüsers unter Verwendung des gleichnamigen Essays von Virginia Woolf . Die britische Autorin geht der Frage nach, warum ihrer Ansicht nach Frauen so wenig gute Literatur verfasst haben. Die Feministin begründet dies 1928 mit dem Frauen verwehrten Zugang zu Bildung, keinem bzw. einem sehr geringen Einkommen und keinem „eigenen Zimmer“, was zur Folge hat, dass Frauen keinen Freiraum haben, kreativ zu werden und sich selbst zu entfalten.

Empathische Musik

Aber zurück zum Doppelabend: Aufgrund ihrer Länge von nur etwa 60 Minuten wird Giacomo Puccinis Oper „Schwester Angelica“ gern mit einem weiteren Werk kombiniert. In Hagen wird der Einakter mit empathischer Musik, der auf große Emotionen setzt (Magdalena Fuchsberger: „Das ist echt Puccini, richtig fette Oper und was fürs Herz“) ergänzt durch die ebenfalls 60-minütige Uraufführung „Ein eigenes Zimmer“, die sich als vertonter Gedankenfluss versteht.

Wurden für den Opern-Doppelabend im Duo engagiert: Regisseurin Magdalena Fuchsberger (links) und Ausstatterin Monika Biegler. Foto: Yvonne Hinz

Magdalena Fuchsberger und Monika Biegler unterstreichen, dass sie keinen Abend für ein rein hochintellektuelles, elitäres Publikum, sondern eine Aufführung für jedermann realisiert hätten.

„Es ist nichts über-inszeniert; es gibt auch keine komplizierten Nebenstränge. Und Puccinis Schloss bleibt ein Schloss, und die Nonnen sind Nonnen“, bringt es Fuchsberger auf den Punkt.

Stück spielt in der Nacht

In „Schwester Angelika“ wird die Geschichte einer jungen Frau , die ihr uneheliches Kind abgeben muss, um im Kloster Buße für ihren sexuellen „Fehltritt“ zu tun, erzählt; das Ganze spielt in mystischer Atmosphäre „Das Bühnenbild zeigt ein dunkles Kloster, das Stück spielt in der Nacht“, erläutert Monika Biegler, die für Bühne und Kostüme verantwortlich zeichnet.

In „Ein eigenes Zimmer“ wird der Zuschauer mit Gedankenblitzen konfrontiert, fünf schwebende Bühnenelemente lassen neue Räume entstehen. Die beiden Kurz-Opern würden sich hervorragend ergänzen, unterstreicht die Regisseurin und konkretisiert: „Während die Protagonistin bei Puccini im Kloster gefangen und eingesperrt ist, spielen die Handlungsfragmente in ,Ein eigenes Zimmer‘ auf Frauen an, die aus der Gesellschaft ausgesperrt sind.“

Noch Karten für die Premiere am Samstag Der Opernabend hat am Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr im Großen Haus Premiere. Es gibt noch Karten an der Theaterkasse oder online unter theaterhagen.de Weitere Vorstellungen finden am 26. Mai sowie am 5. und 8. Juni statt. Eine Wiederaufnahme in der nächsten Spielzeit ist geplant. Die Musikalische Leitung des Doppelabends, an dem Solisten sowie das Philharmonische Orchester, der Chor sowie der Extrachor beteiligt sind, liegt bei Joseph Trafton. Im kommenden Jahr sind Fuchsberger und Biegler als Duo an der Wiener Staatsoper engagiert. Die Produktion feiert im Mai 2023 Premiere.

Themenwechsel: Seit sechs Wochen wohnen die gebürtigen Österreicherinnen Fuchsberger und Biegler in Hagen, „klar, wir haben ja fast täglich Probe“, sagt Monika Biegler. „Wenn ich auswärts arbeite, hab‘ ich als Ausgleich immer meine Wanderschuhe in der Tasche“, lacht Magdalene Fuchsberger, „ich marschiere hier viel durch den Wald, und auf dem Drei-Türme-Weg war ich auch schon.“

Seit einer Woche sei auch Outi Tarkiainen in Hagen und begleite die Endproben. Die finnische Komponistin sei natürlich schon gespannt darauf, wie ihr „Eigenes Zimmer“ beim Hagener Publikum ankommt.

