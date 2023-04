Hagen: Beim Treffen in Neuen Färberei bleibt die Zeit stehen

Passendes Ambiente bei einem Treffen alter Freude: In der Neuen Färberei in Hagen wirkt es für so, als sei die Zeit stehen geblieben.

Hagen. In der Neuen Färberei in Hagen geht es bei einem Treffen um alte Zeiten. Warum es wirkt, als sei die Zeit stehengeblieben.

Und plötzlich eskaliert diese Whatsapp-Gruppe. Menschen haben in Fotokisten gekramt, haben Bilder geborgen aus einer Zeit, als die digitale Fotografie noch nicht erfunden war, legen sie unter die Kamera ihrer Smartphones und schicken sie in diesen Chat: „Australien zu Gast in Hagen“.

Bin auch zu sehen. Trage eine karierte Hose mit einem weißen Gürtel, dazu ein Polohemd, das ich tief in die Buxe gesteckt habe. Hochwasser, weiße Socken, graue Turnschuhe. Es stellt sich die Frage, wie Eltern ihrem Kind das antun konnten.

Eltern mit Engelsgeduld

Dann sind da die Bilder, die ein paar Jahre später auf einem Dachboden in Gevelsberg entstanden sind. In einem Raum, der zur Dauer-Party-Stätte mutiert war, weil die Eltern des Gastgebers neben endlosen Eversbusch-Vorräten eine ebenso endlose Geduld hatten und auch dann noch nachsichtig waren, wenn das Badezimmer von einem kurzfristig orientierungslosen angehenden Abiturienten blockiert wurde. Schob selbst nach diversen Andreas Pils einen Staubsauger im Rhythmus der Musik über den Dachboden. Aus den Boxen dröhnte „I want to break free“.

All das haben wir uns erzählt. In der Gruppe. Und am Abend in der Neuen Färberei. „Australien zu Gast in Hagen“ heißt der Chat, weil Tanja da ist. Eine zweifache Mutter, in die wir zu und vor Dachbodenzeiten alle mindestens einmal verliebt waren. Hat aber nix genützt. Ihre Liebe hat sie tausende Kilometer von Hagen entfernt gefunden.

Wenn die Zeiit in der Neuen Färberei stehen bleibt

Nun ist sie da. Und in der Neuen Färberei ist für ein paar Stunden die Zeit stehengeblieben. Es ist wie früher. Abgesehen davon, dass sich die Gespräche auch um alternde Eltern und pubertierende Kinder drehen.

Es ist wie früher – glücklicherweise war kein Staubsauger verfügbar.

