Hagen: Beliebter Balletttänzer zeigt Filmprojekt im Museum

Hagen-Mitte. Bobby Briscoe hat bis 2019 am Hagener Theater getanzt. Nun präsentiert er im Kunstquartier eine Tanz-Doku. Was Meinungsfreiheit damit zu tun hat.

„Es ist eine gute Idee, unsere Räume für ein solches Projekt zu öffnen“, sagt Museumsdirektor Rouven Lotz mit Freude in der Stimme und spielt damit auf das Emil-Schumacher-Museum an, in dem am morgigen Freitag ein Tanz-/Dokumentarfilm des beliebten Balletttänzers Bobby Briscoe gezeigt wird.

Zur Erinnerung: Bobby Bris­coe, der seit 20 Jahren als professioneller Tänzer, mittlerweile aber auch als Choreograph und Regisseur tätig ist, war bis 2019 Mitglied der Hagener Ballettcompagnie. Der dokumentarische Tanzfilm – Bris­coes zweites Videoprojekt – versteht sich als künstlerischer Blick auf die Meinungsfreiheit. Die meisten Passagen des Films wurden Mitte August im Kunstquartier gedreht.

Der Choreograph Bobby Briscoe im Porträt. Foto: Bobby Briscoe

„Es ist ein schöner Entstehungsort. Die beteiligten Balletttänzer haben sich durch die ausgestellten Bilder inspirieren lassen und ihre Eindrücke in Tanzsequenzen verarbeitet“, erläutert Rouven Lotz. Das Emil-Schumacher-Museum und das Hagener Ballett­ haben auch schon in der Vergangenheit zusammen gearbeitet.

34-minütiger Dokumentarfilm

„Der frühere Ballettdirektor Ricardo Fernando hat uns zum Beispiel mit Teilen seiner Compagnie besucht, genau wie die frühere Ballett-Chefin Marguerite Donlon“, blickt der Museumsdirektor zurück. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-ballettchefin-marguerite-donlon-verlaesst-hagener-haus-id230594368.html

Balletteinlagen­, zeitgenössischer Tanz, eine Pop/Hip-Hop-Untermalung und Interviews mit Menschen, die sich auf ganz eigene Weise zur Meinungsfreiheit äußern, verschmelzen in dem 34-minütigen Dokumentarfilm „See, Listen, Know . . . Me“. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-junge-ballett-taenzer-werden-zu-choreografen-id232516593.html

Das Filmprojekt von Bobby Briscoe passe thematisch gut ins Emil-Schumacher-Museum, unterstreicht Rouven Lotz, „schließlich wuchs der Hagener Künstler Emil Schumacher auch in einer Zeit auf, in der es keine Meinungsfreiheit gab“.

Unterstützt wurde Bobby Briscoe bei seiner choreographischen Arbeit von Sara Pena; die gebürtige Spanierin ist Mitglied der aktuellen Hagener Ballett­-Compagnie und im Video auch als Tänzerin zu sehen.

Außerdem sind die Ensemblemitglieder Noemi Emanuela Martone, Amber Neumann, Alexandre Demont und Antonio Moio beteiligt.

Professionelles Arbeiten

Rouven Lotz erinnert sich gern an die Aufnahmetage im August zurück: „Ich war überrascht und begeistert darüber, wie professionell das Projekt hier im Museum durchgeführt wurde.“

Und Bobby Briscoe? Der hofft, dass er nach der Uraufführung im Kunstquartier weitere Aufführungsorte findet. „Ich könnte mir vorstellen, unseren Tanz-/Dokumentarfilm auch im Kino Babylon im Pelmke-Kulturzentrum zu zeigen. Und auch im Hagener Theater“, sagt der 41-Jährige, der momentan mit seinem Ehemann in der Nähe von Hamburg lebt. „Von November bis Mai 2022 werde ich aber in Kalifornien – in Sacramento – künstlerisch tätig sein“, verrät das in Washington, D.C. geborene Multitalent.

Weitere Info

Das Filmprojekt „See, Listen, Know …Me“ wird am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Auditorium des Kunstquartiers präsentiert. Der Choreograph und Filmemacher Bobby Bris­coe sowie etliche Beteiligte am Video ­werden bei der Premiere anwesend sein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Coronabedingt wird allerdings um Reservierung mit Angabe des Namens, der Anschrift und der Telefonnummer unter info@esmh.de gebeten.

