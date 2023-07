Hagen: Beliebter Philosophenweg ist teilweise noch gesperrt

Haspe. Er gehört zu den schönsten Spazierrouten der Stadt: der Philosophenweg. Einige Tage bleibt er teilweise noch gesperrt. Das sind die Hintergründe.

Die beliebte Wanderroute „Philosophenweg“ ist aktuell und noch bis in die kommenden Woche partiell gesperrt. Hintergrund sind Holz-Abräumarbeiten nach dem Einsatz eines sogenannten „Yarders“ zu Beginn des Jahres im Waldbereich zwischen der Kapelle „Zum guten Hirten“ und der Gaststätte „Café Halle“.

Mit der zumindest in den heimischen Forsten bislang unbekannten Seilkran-Technik hatten die Forstleute des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) auf dem Tücking schonend durchforstet. Der „Yarder“, dessen Vorbilder schon seit Jahrzehnten in den USA in besonders unwegsamen Geländeregionen abgeholzte Stämme auf die Waldwege ziehen, schonte dabei das sensible, intakte Erdreich und bewahrte es. Mit dem „Yarder“, der vorzugsweise aus einem imposanten Kranarm mit einem Seilzug besteht und die Stämme in luftiger Höhe aus dem Wald schleift, bleibt dem relativ weichen Boden nach der Fällung mit der Motorsäge die Verdichtung durch schwere Forstmaschinen erspart. Aktuell setzt der WBH die Arbeiten fort und transportiert Holz aus dem Wald ab. Revierleiter Robin Doennges: „Wir sperren nur da, wo es nötig ist. Nächste Woche sind wir fertig.“

