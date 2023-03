Hagen: Belohnung – Wer sind die Müllsünder vom Wasserwerk?

Hagen/Schwerte. Schon wieder eine Müllsünde nahe des Wasserwerks Westhofen. Diesmal setzt das Unternehmen eine Belohnung aus. Die Hintergründe der Tat.

Erneute Umweltsünde auf der Grenze zwischen Hagen und Schwerte: Nachdem vor knapp zehn Tagen rostige Fässer mit insgesamt 400 Liter Altöl nebst alter Reifen und Kanister in einem Waldstück in Ergste nah der Wasserschutzzone illegal entsorgt wurden, wurde Montag eine weitere Umweltstraftat entdeckt. In der Trinkwassergewinnung des Wasserwerks Westhofen in der Wasserschutzzone II wurden große Mengen an Bauschutt, alten Farbeimern bis hin zu einer ausrangierten Badewanne in die Natur gekippt.

Bis zu 25.000 Euro Bußgeld

In NRW wird das Entsorgen von Abfällen im Wald mit einem Bußgeld von 30 bis 25.000 Euro geahndet, bei größeren Mengen (ab einem Kubikmeter) mit mindestens 500 Euro. „Offensichtlich ist das Bußgeld für derartige Umweltsünder noch viel zu gering und muss dringend erhöht werden“, so der Geschäftsführer von Wasserwerke Westfalen Bernd Heinz über die sträflichen und nicht nachvollziehbaren Handlungen.

Da die Hemmschwelle zum wilden Müllabkippen immer niedriger zu werden scheint, steuert Wasserwerke Westfalen gegen und setzt eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Verantwortlichen führen. Die illegale Entsorgung fand zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf der Zuwegung von der Ruhrstraße zur Wassergewinnung Westhofen an der Stadtgrenze zwischen Schwerte und Hagen statt. Hinweise zur Tat bitte an info@wasserwerke-westfalen.de

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen