Hagen: Berufsschulen werben um neue Schüler

Hagen Wie soll es nach den Sommerferien weitergehen? Diese Frage beschäftigt Zehntklässler in Hagen. Berufsschulen wollen Antworten geben.

Traditionell veranstalten die Hagener Berufskollegs für alle Schüler, die im kommenden Sommer mit Abschluss der Sekundarstufe 1 ihre Halbjahreszeugnisse erhalten, am Samstag nach der Zeugnisausgabe einen Informationstag. An diesem Tag können Schüler und Eltern, aber auch Lehrer und Betreuungspersonen persönliche Beratungsgespräche bei den Pädagogen der Berufsschulen in Hagen wahrnehmen. Termin ist am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 13 Uhr in den fünf Hagener Kollegs.

Für viele betroffenen Schüler stellt sich derzeit immer drängender die Frage, wie es am Ende des Schuljahres weitergehen soll. Wer von ihnen bereits einen der Ausbildungsplätze erhalten hat, ist dieser Sorge ledig. Viele Jugendliche haben aber noch keine Lehrstelle bekommen oder wollen sich zunächst weiter qualifizieren bzw. einen höheren Schulabschluss anpeilen. Da dürfte ein Beratungsgespräch gerade recht kommen.

Vielfältiges Angebot

Das Angebot an den fünf Hagener Berufskollegs ist vielfältig. Schüler können hier alle allgemeinbildenden Abschlüsse – vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur – erwerben. Die berufsvorbereitenden Bildungsgänge, beispielsweise die Handelsschule, die (Höhere) Berufsfachschule und das berufliche Gymnasium im Bereich Technik, Gestaltung, Gesundheit/Erziehung und Soziales sowie Ernährungs- und Versorgungsmanagement bereiten die Jugendlichen außerdem auf anspruchsvolle Ausbildungsberufe oder auf ein (Fach-)Hochschulstudium vor.

Für diejenigen Schüler, die auf ihrem Zeugnis die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk erwarten, ist das berufliche Gymnasium, an dem sie das Abitur erwerben können, eine attraktive Alternative. Das Abitur am Berufskolleg ist trotz der beruflichen Schwerpunktsetzung immer allgemeingültig, so dass alle Wege offenstehen. Darüber hinaus bieten einige der fünf Berufskollegs auch die Möglichkeit, eine schulische Berufsausbildung zu absolvieren, was besonders für Schüler mit dem Hauptschulabschluss bzw. dem (erweiterten) Ersten Schulabschluss interessant ist.

Anmeldung nur online

Zu beachten ist, dass die Anmeldungen zu den Bildungsgängen der Berufskollegs grundsätzlich nur über die Plattform schüler-online.de möglich ist. Der Anmeldezeitraum beginnt am 27. Januar und endet am 10. Februar. Bis dahin müssen die Bewerbungsunterlagen spätestens eingereicht werden. An den Berufskollegs in Hagen ist dies bereits am Informationssamstag persönlich möglich.

Weitere Informationen zum Informationstag u.a. gibt es an den fünf Kollegs. Für Bildungsgänge in Wirtschaft und Verwaltung die Kaufmannsschule I (www.k1-hagen.de) und die Kaufmannsschule II (www.k2-hagen.de), für technische Bildungsgänge die Kollegs Cuno I (www.cuno-berufskolleg.de), Cuno II (www.cuno.de) sowie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Gesundheit, Erziehung und Soziales das Kolleg Käthe Kollwitz (www.kkbkha.de).

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen