Carl-Michael Schulte (links) wurde von SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat für seine Verdienste um die südwestfälische Wirtschaft mit der Großen Friedrich-Harkort-Medaille in Silber ausgezeichnet.

Wirtschaft in Hagen

Wirtschaft in Hagen Hagen: Besondere Ehrung für Bandstahl-Chef Schulte

Hagen. Die SIHK würdigt einen verdienten Vertreter der lokalen Wirtschaft: Carl-Michael Schulte.

Carl-Michael Schulte, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Bandstahl Schulte & Co. GmbH in Hagen, ist von Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK), für seine Verdienste um die südwestfälische Wirtschaft die Große Friedrich-Harkort-Medaille in Silber überreicht worden.

„Nach 18 Jahren ehrenamtlichem Engagement in der Vollversammlung der SIHK geht Carl-Michael Schulte Ende des Jahres in den Ruhestand und scheidet damit aus dem höchsten Gremium der Wirtschaft Südwestfalens aus. Er war immer ein starker und kritischer Verfechter des Wirtschafts- und Industriestandorts und hat die Arbeit der Vollversammlung maßgeblich unterstützt und gefördert. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und danken ihm für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz für den Mittelstand“, so Geruschkat.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen