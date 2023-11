Hagen: Besuch auf einem besonderen Adventsbasar

Hagen-Mitte Nach der Flutkatastrophe öffnet das Allerwelthaus wieder seine Türen. Jetzt findet dort der 46. Adventsbasar statt. Was dieser zu bieten hat

„Wir sind alle erleichtert, dass es hier wieder losgehen kann“, sagt Veronika Hoesch. Im Allerwelthaus an der Potthofstraße ist nach der flutbedingten Schließung endlich wieder Leben eingezogen. Besucher stöbern durch das vielfältige Angebot an den Verkaufsständen des Adventsbasars. „Für uns ist der Basar das Highlight des Jahres“, sagt Claudia Eckhoff. In ihrer Stimme spürt man die Erleichterung.

Durch die umfangreichen Renovierungsarbeiten nach dem Hochwasser war der Betrieb lange eingeschränkt. Mittlerweile haben das Café und der Weltladen, „das Herz des Hauses“, wieder normal geöffnet.

Auch die weihnachtlichen Dekoartikel stammen aus einer nachhaltigen Produktion. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Adventsbasar findet dort von Montag, 6. November, bis Samstag, 11. November, täglich von 11 bis 18 Uhr statt. Dort werden verschiedenste Geschenkideen präsentiert, die aus einer nachhaltigen und fairen Produktion stammen. Unterschiedliche Organisationen, wie die „terre des hommes“ Gruppe aus Hagen, sind mit ihren Produkten vertreten. Das Angebot reicht von Schmuckunikaten über Dekoration bis hin zu Kinderspielzeug.

Dankbarkeit für Spenden

„Dass das Allerwelthaus seine Wiedereröffnung feiern kann, ist einer grundlegenden Renovierung und Spenden von außerhalb zu verdanken“, sagt Veronika Hoesch. Hinter den Kulissen sei eine frühe Planung für die Wiedereröffnung notwendig gewesen, wie Claudia Eckhoff ergänzt. Das beinhaltet die Zusammenarbeit vieler, denen das Allerwelthaus am Herzen liegt. Das Allerwelthaus wurde im Zuge seiner Renovierung mit einer ebenfalls nachhaltigen Einrichtung ausgestattet. Jetzt gelte es, den ursprünglichen Kundenstamm zurückzugewinnen und die Jugend künftig stärker einzubeziehen, wie Veronika Hoesch erläutert. Die positive Nachricht aber bleibt: Das Leben ist zurück im Allerwelthaus.

Viele Artikel bestehen auch aus recycelten Materialien, wie diese miniatur Autos. Foto: Michael Kleinrensing / WP

