Hagen: Betrugswelle ebbt nicht ab – Opfer ist 81 Jahre alt

Hagen. Die Betrugsmasche, bei der Täter sich als Mitarbeiter der Sparkasse Hagen ausgeben und an Geldkarte und PIN gelangen, geht weiter.

Die Betrugsmasche, bei der sich die Täter zunächst am Telefon als Mitarbeiter der Sparkasse ausgeben, von Unregelmäßigkeiten auf dem Konto berichten, die PIN erfragen um dann als Service die Kontokarte für einen Austausch abzuholen, rollt trotz aller Warnungen der Polizei weiter über Hagen. Ein 81-Jähriger ist auf die Betrüger hereingefallen.

Zu mehreren betrügerischen Anrufen im Bereich des Hagener Nordens ist es nach Auskunft der Polizei am Freitag gekommen. In allen Fällen meldeten sich angebliche Mitarbeiter von Banken bei den älteren Geschädigten und gaben vor, dass Ungereimtheiten an ihren Konten festgestellt wurden und man nun die PIN zur weiteren Bearbeitung benötige. In zwei Fällen wurde das Gespräch schnell beendet und es blieb bei Betrugsversuchen.

Polizei sucht Zeugen

In einem Fall war der 81-jährige Geschädigte derart überrumpelt worden, dass er Daten von sich preisgab und einer angeblichen Bankmitarbeiterin später seine EC-Karte aushändigte. Hier kam es bis zur Sperrung der Debitkarte bereits zu einer Abhebung von 1500 Euro.

Die angebliche Bankmitarbeitern kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre, ca. 170 cm groß, stabile Figur, schwarze mittellange Haare, dunkler Jogginganzug. Sie sprach akzentfrei Deutsch Wer im Bereich Helfe zwischen 13 bis 13.30 Uhr sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02331-9862066.

Sparkasse fragt nicht am Telefon nach sensiblen Daten

Die Sparkasse Hagen betont, dass man niemals Kunden am Telefon nach sensiblen Daten wie einer PIN frage. „Wir würden auch in keinem Fall eine Karte zu Hause abholen“, so Sparkassen-Sprecher Thorsten Irmer.

Es gebe nur zwei Fälle, in denen Mitarbeiter Kunden überhaupt in den eigenen vier Wänden aufsuchen würden. „Es gibt die Möglichkeit, einen Beratungstermin beim Kunden zu vereinbaren“, so Irmer, „in diesem Fall treffen sich aber zwei Menschen, die einander kennen.“ Die andere Möglichkeit: Kunden, die nicht mehr im Stande sind, alleine einen Geldautomaten aufzusuchen, könnten den Bargeld-Service der Sparkasse nutzen. „In diesem Fall kommt aber der Kunde aktiv auf uns zu und fragt nach dieser Möglichkeit. Wir würden nie einen Kunden anrufen und den Service aktiv anbieten.“

