Eine besonders widerspenstige Randaliererin hat die Polizei ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen lassen.

Polizei in Hagen Hagen: Betrunkene Randaliererin landet in einer Zelle

Hagen-Mitte. Mit 1,3 Promille Alkohol im Blut hat die Hagener Polizei in der Nacht zum Donnerstag eine Randaliererin aufgegriffen.

Eine 50-jährige Hagenerin hat am frühen Donnerstagmorgen in einem Kiosk in der Bahnhofstraße randaliert und wurde letztlich ins Gewahrsam gebracht. Als die eingesetzten Polizeibeamten gegen 0.40 Uhr zu dem Geschäft gerufen wurden, konnten sie die deutlich alkoholisierte Frau dort noch antreffen.

Sie weigerte sich zunächst, aus dem Kiosk zu gehen und schrie die Beamten an. Auch vor der Tür ließ sie sich nicht beruhigen und versuchte immer wieder, zurück in den Laden zu gehen. Einem Platzverweis kam die 50-Jährige nicht nach. Die Polizisten brachten sie letztlich ins Gewahrsam. Dort pustete sie einen Atemalkoholwert von knapp 1,3 Promille.