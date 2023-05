Hagen: Betrunkenen attackiert und Geldbeutel gestohlen

Altenhagen. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise zu einem Raub am Donnerstagabend in Altenhagen. Wer hat die Täter erkannt?

Zwei bislang unbekannte Personen haben am Donnerstagabend in Altenhagen einen 31-jährigen Mann angegriffen und dessen Portemonnaie geraubt. Gegen 21.30 Uhr hielt sich der Hagener in der Altenhagener Straße vor einem Supermarkt auf. Dort traf er auf einen bislang unbekannten Mann in Begleitung einer Frau, die ihn unvermittelt angriffen und ihm zeitgleich die Geldbörse stahlen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Opfer leicht verletzt

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der alkoholisierte 31-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Er schätzte die beiden Täter auf etwa 18 bis 20 Jahre. Die Kripo ermittelt wegen des Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden.

