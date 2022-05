Hagen: Betrunkener 80-Jähriger fährt Verkehrsschild um

Hagen. Mit 1,2 Promille war ein 80-Jähriger mit seinem Auto unterwegs und fuhr ein „Willkommen in Hagen“-Schild um. Wie die Polizei reagierte.

Ein betrunkener 80-Jähriger fuhr am Wochenende gegen ein Verkehrsschild: Am Sonntag rückte eine Streifenwagenbesatzung in die Grundschötteler Straße in Hagen aus.

Hier war es kurz zuvor zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 80-Jähriger die Straße in Richtung Volmarstein. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort einen Opel und einen Ford. Anschließend kam er nach links ab, überfuhr mit seinem Opel ein Verkehrsschild („Willkommen in Hagen“) und kam zum Stillstand.

Senior wird ins Krankenhaus gebracht

Der Hagener wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Vorher konnte er einen Atemalkoholtest durchführen: Über 1,2 Promille war das Ergebnis.

Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat den Fall jetzt übernommen.

