Hagen: Betrunkener Autofahrer hat keine Zeit für Bluttest

Hagen. Keine Zeit für einen Bluttest bei der Polizei in Hagen hat ein betrunkener Autofahrer. Er wollte zunächst seine Begleiterinnen nach Hause fahren.

Ein völlig betrunkener Autofahrer hatte am frühen Sonntagmorgen in Hagen keine Zeit für einen Bluttest. Seine Ausrede gegenüber der Polizei: Er müsse erst seine beiden Begleiterinnen nach Hause fahren.

Einer Streifenwagenbesatzung war das Auto gegen 630 Uhr auf der Elseyer Straße ins Auge gefallen. Der Pkw war extrem langsam unterwegs. Als die Polizisten das Fahrzeug anhielten, bemerkten sie sofort starken Alkoholgeruch.

1,6 Promille Alkohol im Blut

Der 38-jährige Fahrer gab an, mit seinen zwei Begleiterinnen eine Feierlichkeit besucht zu haben. Er selbst habe lediglich ein Bier getrunken und sei noch in der Lage, das Auto sicher zu fahren. Ein Alkoholtest zeigte allerdings einen Wert von 1,6 Promille an.

+++ Lesen Sie auch: Fünf Verletzte bei Unfall an Bahnhofshinterfahrung +++

Die Beamten eröffneten ihm, dass er für eine Blutprobe mit zu Wache kommen müsse. Der Betrunkene entgegnete, dass er zuerst seine Begleiterinnen nach Hause fahren wolle. Ein weiterer Streifenwagen wurde hinzugerufen.

Polizisten nehmen Mann den Autoschlüssel ab

Anschließend begleitete der Betrunkene die Polizisten zur Wache. Da der 38-Jährige nach der entnommenen Blutprobe angab, nach Hause fahren zu wollen, nahmen die Polizisten ihm seinen Schlüssel ab und legten eine Anzeige vor.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen