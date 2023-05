Hagen: Betrunkener dreht auf Parkplatz seine Runden

Boele. Volltrunken auf einem Parkplatz in Hagen-Boele im Kreis fahren - das kann ja nicht gut gehen...

Ein Betrunkener, der mit seinem Auto auf einem Parkplatz eine Kollision verursachte, hat am Sonntag die Polizei Hagen beschäftigt. Gegen 12 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Knüwenstraße die Polizei und lotste die Beamten zum Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Die Zeugin berichtete, dass sie durch ihr geöffnetes Wohnungsfenster auf das Geräusch quietschender Reifen aufmerksam geworden sei. Als sie hinaussah, erkannte sie, dass jemand mit einem Fiat mehrere Kreise auf dem Parkplatz fuhr und dabei mit einem geparkten Toyota kollidierte.

Zeugin verhindert Fahrerflucht

Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer in Richtung der Knüwenstraße von dem Parkplatz herunter. Die Anwohnerin lief auf die Straße, sprach den Fahrer an und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Die Beamten bemerkten sofort einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-Jährigen. Ein Test zeigte einen Wert von über einem Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Fiat war zudem nicht zugelassen und wurde prompt sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

