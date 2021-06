Hagen: Betrunkener Fahrraddieb mit 2,9 Promille erwischt

Einen betrunkenen Fahrraddieb hat die Polizei in Hagen aus dem Verkehr gezogen.

Hagen. Die Polizei Hagen hat einen völlig betrunkenen Fahrraddieb erwischt. Das geschah, als die Polizisten den 41-Jährigen stoppten.

Völlige betrunken und mit gestohlenem Fahrrad unterwegs – eine Polizeistreife in Hagen hat am Montagabend in der Innenstadt einen 41-Jährigen aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 23.10 Uhr fuhren die Beamten die Straße Am Hauptbahnhof entlang. Vor ihnen fuhr der 41-jährige Mann mit seinem Fahrrad. Auffällig war dabei, dass er Schlangenlinien fuhr und mehrfach beinahe stürzte. Die Polizisten hielten den Mann an und wollten seine Fahrtauglichkeit überprüfen. Beim Absteigen vom Fahrrad fiel der 41-Jährige hin.

2,9 Promille Alkohol im Blut

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Während der Kontrolle sagte der Mann außerdem, dass er das Fahrrad vor einem Haus gefunden und mitgenommen habe. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrraddiebstahls an.

