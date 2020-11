Hagen: Betrunkener Mann fährt mit geöffneter Fahrertür

Boele. Ein 71-Jähriger wurde nach einer Alkoholfahrt von der Polizei gestoppt. Er war mit nur einem Schuh und geöffneter Fahrertür unterwegs.

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer im Hagener Norden gestoppt, der zuvor mit geöffneter Fahrertür unterwegs war. Zeugen hatten sich am Dienstag gegen 20.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Sie hatten den 71-Jährigen beobachtet, der sich wankend zu seinem Auto in der Pillauer Straße bewegte. Er brauchte mehrere Versuche, um auszuparken.

Mann trug nur einen Schuh

Anschließend fuhr er mit geöffneter Fahrertür in Richtung Hengsteyer Straße. Die Beamten konnten den offenbar betrunkenen Mann kurze Zeit später in der Pillauer Straße antreffen. Er trug lediglich einen Schuh, schwankte und musste sich am Streifenwagen festhalten.

Alkoholtest: 1,1 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizisten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sowie die Autoschlüssel sicher. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu keinem Zusammenstoß mit anderen geparkten Fahrzeugen. Das Verkehrskommissariat hat die Anzeigenbearbeitung übernommen.