Hagen: Betrunkener Mann mit 30.000 Euro im Gepäck am Bahnhof

Die Polizei wurde zu einem Einsatz am ZOB in Hagen gerufen: Ein hilfloser und betrunkener Mendener hatte 30.000 Euro im Gepäck.

Hagen/Menden. Betrunken und hilflos: Die Polizei kontrolliert am Hagener Hauptbahnhof einen Mann – und macht einen ungewöhnlichen Fund in der Umhängetasche.

Stark alkoholisiert, aber fast 30.000 Euro im Gepäck: Die Bundespolizei hat Geld bei einem Mann am Hagener Hauptbahnhof sichergestellt.

Am Donnerstagnachmittag wurden Bundespolizisten zur Unterstützung der Hagener Beamten zu einem Einsatz am Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) gerufen: Dort waren die Kollegen aus Hagen auf einen 48-jährigen Mann aufmerksam geworden, der hilflos und augenscheinlich sehr stark alkoholisiert war.

Hagen: Bargeld und Tasche sichergestellt

Der Mann aus Menden saß bereits in einem Rettungswagen. Da er nicht in der Lage war, sich auszuweisen, durchsuchten die Bundespolizisten seine Umhängetasche. Dabei fanden sie Bargeld in Höhe von fast 30.000 Euro.

Der Mann aus dem Sauerland konnte den Bundespolizisten nicht erklären, woher das Geld stammt. Die Umhängetasche sowie das Bargeld wurden sichergestellt und zur Wache gebracht. Anschließend begleiteten die Bundespolizisten den 48-Jährigen in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

