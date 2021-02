Die Polizei hat in Hagen einen Randalierer festgenommen. Der Mann hatte zuvor die Beamten angegriffen.

Polizei Hagen: Betrunkener Randalierer greift Polizisten an

Hagen. Ein betrunkener Randalierer hat in Hagen Polizisten angegriffen. Nur mit vereinten Kräften konnte der Mann festgenommen werden.

Ein 33-Jähriger ist bei einem Polizei-Einsatz am Montag in einem Mehrfamilienhaus in Hagen mit erhobenen Fäusten auf Polizisten zugestürmt und hat die Beamten getreten. Erst mit Hilfe einer zweiten Streifenwagenbesatzung konnte er gebändigt und schließlich verhaftet werden.

Ein Anwohner der Schwerter Straße hatte die Polizei gerufen. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses war es zu lautstarken Streitigkeiten gekommen. Als die Beamten eintrafen, versuchte ein Betrunkener die Polizisten vor dem Haus in ein Gespräch zu verwickeln. Zunächst hielt die Streifenwagenbesatzung jedoch Rücksprache mit dem Anrufer.

Mit Handfesseln fixiert in Gewahrsam

Wenig später bewies der Betrunkene, dass es sich bei dem Randalierer um ihn handelte, als er vor dem Haus herumschrie. Die Polizisten ermahnten den 33-Jährigen zu Ruhe. Dieser beleidigte die Beamten, bäumte sich auf und lief mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Die Polizisten mussten den Hagener schließlich mit Handfesseln fixieren.

Nur mit Mühe gelang es, ihn in Gewahrsam zu bringen. Nach einer ärztlichen Untersuchung verbrachte der 33-Jährige die Nacht in der Zelle und erhielt eine Strafanzeige.