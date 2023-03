Hagen: Betrunkener Rentner flüchtet vom Unfallort

Haspe. Ein Rentner hat am Mittwoch in Haspe die Flucht von einem Unfallort ergriffen. Sein Verhalten hatten offenbar Gründe.

Ein angetrunkener Rentner ist am Mittwochnachmittag in Haspe bei einem Unfallflucht beobachtet und von der Polizei gestellt worden. Gegen 13.50 Uhr stieg der 79-Jährige auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße Im Kettelbach in seinen grauen Dacia. Als er rückwärts ausparkte, kollidierte er mit einem ebenfalls dort abgestellten Audi. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall aus dem Restaurant heraus und sagten den Polizeibeamten später, dass der Audi aufgrund des Zusammenstoßes erheblich gewackelt habe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Dacia unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Breckerfeld weg.

Aufmerksame Zeugen

Den Zeugen gelang es, das Kennzeichen seines Autos abzulesen. Sie informierten die Polizisten, die umgehend die Halteranschrift aufsuchten. Dort trafen sie auf den 79-Jährigen. Weil die Zeugen außerdem Hinweise dazu gaben, dass der Mann vor dem Unfall Alkohol getrunken hatte, führten die Beamten einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,06 Promille an. Der Senior musste Blutproben abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

+++ Auch lesenswert: Warum Robertos Foto um die ganz Welt gehen soll +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen