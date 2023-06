Hagen: Bettler völlig betrunken – Polizei rückt zweimal an

Hagen. Gleich zweimal ist die Polizei zu einem Supermarkt in Hagen ausgerückt. Ein völlig betrunkener Bettler hatte dort für Aufsehen gesorgt.

Ein aggressiver Bettler hat in Hagen die Polizei gleich zweimal auf den Plan gerufen. Der 43-Jähriger war in der Zollstraße in Altenhagen unterwegs. Er hielt sich gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz auf und belästigte Kunden der Supermärkte. Dabei war er so betrunken, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte.

Als Polizisten ihm einen Platzverweis erteilten, erschien er wenige Minuten später erneut auf dem Parkplatz. Zum Schutze seiner Person sowie zur Verhinderung der Begehung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, nahmen ihn Einsatzkräfte in Gewahrsam.

Mehrere Stunden in Ausnüchterungszelle

Er konnte nach mehreren Stunden und nach ausreichender Ausnüchterung wieder entlassen werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen