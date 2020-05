Ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand sorgt in der Selbecke für Aufsehen.

Polizei Hagen Hagen: Bewaffneter (45) ist in der Selbecke unterwegs

Selbecke. Wegen eines 45-Jährigen der in der Selbecke mit einer Waffe herumhantierte, musste die Hagener Polizei ausrücken.

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagnachmittag in der Selbecke für Aufsehen gesorgt. gegen 15.30 Uhr alarmierte eine 19-Jährige die Polizei, weil sie auf der Selbecker Straße einen Mann mit einer Pistole beobachtet hatte. Dieser zielte mit einer Schusswaffe auf parkende Fahrzeuge.

Eine Streifenwagenbesatzung war rasch vor Ort. Als der 45-Jährige die Beamten sah, legte er sich sofort auf den Boden. Dort konnten ihn die Polizisten zunächst fesseln. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten eine nicht funktionsfähige Pistole im Hosenbund, sowie Munition in den Taschen auf. Der Mann führte auch Handschellen mit sich. In einem Brustbeutel hatte der Hagener Betäubungsmittel versteckt. Die Waffe, die Munition und die Drogen stellten die Beamten sicher. Der 45-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartete jetzt eine Anzeige.