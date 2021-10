Hagen: Bewaffneter Überfall – Juwelier mit Pistole verletzt

Hagen. Ein Juwelier ist in Hagen bei einem Überfall schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Er hat mit einer Pistole zugeschlagen.

Bei einem brutalen Überfall auf einen Juwelier in Hagen ist am Donnerstagmittag der Inhaber des Schmuckgeschäfts schwer verletzt worden. Er musste mit einer blutenden Platzwunde am Kopf mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 12.45 Uhr hatte der Täter offenbar das Geschäft an der Berliner Straße im Hasper Kreisel betreten. Erst gegen 13.20 ging dann der Notruf des Juweliers bei der Polizei Hagen ein. Was genau sich in der Zwischenzeit abspielte, ist nicht klar.

Juwelier rettet sich in ein benachbartes Café

Irgendwann jedoch soll der Täter mit dem Knauf seiner Pistole zugeschlagen haben. Dem Inhaber gelang die Flucht. Er rettete sich blutüberströmt in ein benachbartes Café und rief „Überfall! Überfall!“.

Die Polizei Hagen hat den Tatort abgesperrt. Ein unbekannter Täter hat einen Juwelier überfallen. Er ist auf der Flucht. Foto: Alex Talash

Der Koch aus dem Café wollte nach dem Rechten sehen. Er beobachtete, wie der Täter mit einer Pistole und einer Tasche aus dem Geschäft herauskam und über die Berliner Straße in Richtung Hagen lief. Er soll schließlich in einem Auto mit Hagener Kennzeichen geflüchtet sein.

Polizei Hagen fahndet nach dem Räuber

Experten der Polizei sind in Haspe und untersuchen den Tatort. Die Fahndung nach dem Räuber läuft. Zum Wert der Beute konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch das Opfer konnte bisher noch nicht vernommen werden.

