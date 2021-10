Hagen: BfHo und Satirepartei – CDU: „Übles Geschmäckle“

Hohenlimburg/Hagen. „Übles Geschmäckle“ – Die Hagener CDU kritisiert die Pläne für eine neue Fraktion aus Bürger für Hohenlimburg und „Die Partei“ im Rat

Auf die Pläne der beiden Hagener Ratsvertreter der Bürger für Hohenlimburg und der Einzelvertreterin Laura Knüppel (Die Partei), künftig eine Fraktion im Rat zu bilden, reagiert die CDU mit Kritik. Mit der Fraktionsgründung perfektioniere Frank Schmidt sein politisches Geschäftsmodell, so Jörg Klepper, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. „Die Wähler haben die Bürger für Hohenlimburg (BfHo) noch nie in Fraktionsstärke in den Rat gewählt.“ Trotzdem gelinge es Schmidt immer wieder, neue Mitstreiter anzulocken.

„So hat er Laura Knüppel (Die Partei) bereits zu Beginn der Wahlperiode mit einem AfD-Aufsichtsratsmandat bei der Stadthalle geködert, was aber am Widerstand der AfD scheiterte.“ Ob die inhaltlichen Gemeinsamkeiten für den verkündeten Zusammenschluss tragen, müsse jetzt die Verwaltung klären.

Klepper: „BfHo-Modell lebt von Begünstigungen“

Klepper wendet weiter ein: „Ginge es Frank Schmidt um das Antragsrecht, wie er behauptet, könnte sein Gebilde auf finanzielle Vorteile verzichten.“ Die FDP habe das in der vergangenen Wahlperiode beispielhaft vorgelebt. „Doch das BfHo-Modell lebt von Begünstigungen und fällt ohne Extra-Geld wie ein Kartenhaus zusammen.“ Frank Schmidt und Laura Knüppel etwa profitierten von Gehältern der Fraktion, die sie nun selbst bilden. „Diese Art der Selbstbedienung hat ein übles Geschmäckle und war nie Ziel des Gesetzgebers“, so der CDU-Ratsherr, der „solche Deals“ für seine Partei ausschließt.

BfHo will als Fraktion mehr bewegen

Frank Schmidt hingegen hatte betont, als Fraktion im Rat mehr bewegen zu können. So wird es dann möglich, dass BfHo und Die Partei Ratsanträge stellen und Themen auf die Tagesordnung von Ausschüssen setzen können. „Der Wähler möchte, dass die Farben, für die er sich entschieden hat, ein möglichst großes Gewicht bekommen“, hatte Schmidt erklärt. Der Gesetzgeber lasse es ausdrücklich zu, dass sich Vertreter zusammenschließen.

