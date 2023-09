Hagen: Biker auf Prioreier Straße lebensgefährlich verletzt

Breckerfeld/Priorei. Schwerer Motorradunfall auf der Prioreier Straße zwischen Breckerfeld und Hagen am Freitagabend. Was bekannt ist.

Ein Motorradfahrer aus Hagen ist am frühen Freitagabend auf der Prioreier Straße zwischen Breckerfeld und Hagen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen auf dem Weg den Berg hinab Richtung Priorei, als er auf die linke Spur (also in den Gegenverkehr) abkam und über eine Leitplanke stürzte. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Fahrfehler aus. Die Geschwindigkeit soll wohl keine Rolle gespielt haben. Der verletzte Biker ist in eine Klinik gebracht worden. Die Prioreier Straße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Fahrfehler aus. Foto: Alex Talash

