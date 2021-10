Hagen: Bimmelbahn wäre völlig überflüssig

Hagen. Eine Bimmelbahn als Antwort auf die geschlossenen Einkaufsgalerien? Verschwendetes Geld, findet Redakteurin Laura Handke.

Mal ehrlich: Vom Elbersgelände bis in die Innenstadt sind es zu Fuß vielleicht gerade einmal zehn Minuten. Statt Geld für eine Bimmelbahn aus dem Fenster zu werfen, könnte man es lieber in die weitere Verschönerung der Einkaufsstraßen in Hagen investieren, schöne Verweilangebote schaffen oder versuchen, einigen Geschäften aus den Galerien Ausweichmöglichkeiten auf Zeit zu bieten. Am Ende bleibt die wichtigste Frage: Braucht Hagen eine Bimmelbahn - und lockt sie Besucher in die Stadt? Ich wage es zu bezweifeln… Und: Wir haben größere Probleme.

