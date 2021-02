Hagen: Bis mindestens 11 Uhr kein Busverkehr

Aufgrund der Witterungsverhältnisse fahren am heutigen Montag vis vorerst 11 Uhr in Hagen keine Busse.

Hagen. Aufgrund der Eisglätte fahren heute, Montag, die Busse bis mindestens 11 Uhr nicht. Dann wird die Schnee-Situation neu bewertet.

Die Hagener Straßenbahn teilt mit, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse (Schnee und Eisglätte) der Linienverkehr am heutigen Montag bis voraussichtlich etwa 11 Uhr eingestellt ist. Sobald die Straßenverhältnisse es zulassen, wird der Betrieb nach und nach wieder aufgenommen.

Auch am Sonntag kein Busverkehr

Auch am gestrigen Sonntag fuhr aufgrund der Glätte kein Bus in Hagen. Die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) hatte bereits am Morgen mit Betriebsbeginn den Busverkehr aufgrund der Glätte und des Schnees komplett eingestellt.

Aktuelle Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger auf der Website www.straßenbahn-hagen.de