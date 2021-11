Hagen: „Black friday“ – Galerien dicht, Kunden zögerlich

Hagen. „Black friday“: Doch die Einkaufsstadt Hagen hat gleich mehrere Einschränkungen zu verkraften. Das finden auch die Händler.

Vergangenes Jahr, gleiche Zeit. „Black Friday“ in Hagen. Genau wie gestern. Der Unterschied aber ist himmelweit. Denn in Hagen sind nicht nur die beiden großen Einkaufsgalerien geschlossen. Nein, den Hagener Einzelhandel beschleicht mancherorts noch ein ganz anderes Gefühl. Das der Zurückhaltung und Vorsicht nämlich. In der Hochphase der Pandemie.

„Black friday“ nicht das beste Modell für inhabergeführte Geschäfte

„Man kann jetzt einfach keine große Einkaufsaktion fahren“, sagt Stephanie Erben. Sie ist Handels-Expertin bei der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer in Hagen (SIHK). „Das ist gerade einfach nicht angemessen, die Leute so in die Stadt zu locken.“ Mit nicht angemessen meint sie besorgniserregende Eckdaten wie einen Inzidenzwert von 317,5. Wie 986, also fast 1000 aktuelle Corona-Fälle. Der R-Wert liegt bei 1,5. Hagen war noch nie so coronakrank.

„Ein ,Black Friday’ macht unseren Einzelhandel in Hagen übrigens auch gar nicht aus“, sagt Stephanie Erben. Die vielen inhabergeführten Geschäfte würden eigentlich über ihren kundennahen und persönlichen Service kommen. Doch die Pandemie und die G-Regelungen sorgen für gehemmtes Kundenverhalten. Stephanie Erben: „Und dass die Galerien zu sind, sorgt dann auch noch dafür, dass die Frequenz in der City geringer ist.“

Die Rathaus-Galerie ist wegen des Hochwasser am 14. Juli immer noch geschlossen. Sie öffnet voraussichtlich erst im kommenden April wieder. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und es kommt weiterhin die Materialknappheit dazu

Elektrofachhändler Björn Garthe fügt der komplexen Situation noch einen weiteren Aspekt hinzu: die Material- und Warenknappheit, die seit Frühsommer unvermindert anhält. Die Materialknappheit strapaziert alle Brachen. Die Elektronik besonders. „Da müssen sich die Händler dann auch die Frage stellen, ob sie eigentlich Ware bewerben können, die sie vielleicht gar nicht kriegen.“

Nichtsdestotrotz: Björn Garthe und sein Team sind mit einer „Black Week“ dabei. „Wir blicken dabei nicht nur speziell auf den Freitag, sondern auf eine ganze Woche. Ein Großteil der Umsätze wird in dieser Woche abgeschöpft.“ Er spüre zudem im Kundenstrom, dass die Saturn-Filiale in der Rathaus-Galerie durch die flutbedingte Schließung wegfalle. Die Sensibilisierung für stark schwankende und sinkende Preise in der „Black Week“ sieht der Händler aber auch: „Viele, gerade jüngere Kunden, ziehen mit einem Smartphone durch die Läden und vergleichen Preise direkt vor Ort.“

Der „Black friday“ als amerikanische Erfindung

Der „Black Friday“ ist eine amerikanische Erfindung. Traditionell leitet er den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison ein, er ist ein Konsum-Ankurbler. „Aber Corona beschert uns gerade ja auch etwas ganz anderes“, nimmt Bianka Schulz, Mitbetreiberin des Spielwarengeschäfts „Schaukelpferdchen“ noch eine ganz andere Perspektive ein. Nicht die einer Geschäftsfrau, sondern die einer besorgten Hagenerin.

„Die Menschen gehen in dieser Situation anders mit dem Thema Einkaufen um“, blickt sie auf die pandemische Lage. Die Beratungszeit sei viel kürzer, die Kunden kämen sehr gezielt, um nach bestimmten oder einzelnen Artikeln zu schauen. Bianka Schulz: „Sonst lässt man sich in den Geschäften ja auch mal inspirieren. Aber das geht ja unter diesen Bedingungen gar nicht.“

Unwägbarkeiten und Angst durch Lockdown

Es sind gedämpfte Erwartungen und Rücksicht aufseiten der Händler zu spüren, die in der Pandemie bereits eine Menge durchgemacht haben. Schließungen, „Click & Collect“, „Click & Meet“, dann wieder Lockdown. Für den stationären Einzelhandel in Hagen war die Pandemie bislang geprägt von Unwägbarkeiten und Angst.

Manche Läden hatten bereits Online-Shop-Angebote, andere haben diese erst aufgebaut. Dass das Hochwasser am 14. Juli diesen Jahres dann für die Schließung beider Einkaufsgalerien sorgte, wirkte wie ein Brandbeschleuniger und wird viele Bummler in umliegende Städte getrieben haben.

Die Rathaus-Galerie, das größere der beiden Center, soll, wie berichtet, sogar erst im April wieder öffnen. Ein Dreivierteljahr nach der Flutkatastrophe, bei der die Volme in das Center lief.

