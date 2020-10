Hagen blickt seit fünf Jahren auf „Schrotti“ am Kreisel

Vor fünf Jahren wurde am Kreisel vor dem Hohenlimburger Bahnhof kräftig gebaggert. Es galt, das Fundament für eine vier Meter hohe Skulptur aus Corten-Stahl zu schaffen. Mittlerweile steht die seltsame Figur fest im Sockel und gehört zum Stadtbild von Hohenlimburg. Der Versuch einer Würdigung.

Die Idee

Beständiges Material Corten-Stahl ist sehr beständig. Das Material bildet durch Verwitterung auf der Oberfläche unter der eigentlichen Rostschicht eine besonders dichte Sperrschicht, so dass sie nicht durchrostet. Künstler Peter Müller, der Schöpfer von „Schrotti“, findet dessen Kosename nicht abwertend. In einem Interview vor fünf Jahren sagte er, Kosenamen seien grundsätzlich schön.

Am Anfang stand eine Parole: Bitte keine alte Walze. Denn darin waren sich die Geschäftsleitungen von Bilstein und Waelzholz einig, als es 2012 darum ging, ein Kunstwerk für den Kreisel bereitzustellen. „Es muss etwas ,Zukunftsgerichtetes’ und ,Modernes’ sein und keine alte Walze“, skizzierte Waelzholz-Chef Dr. Hans Toni Junius damals in seiner Rede zur Eröffnung des Kunstwerkes. So schrieben die beiden größten deutschen Kaltwalzunternehmen einen Wettbewerb aus, welches Kunstwerk den Kreisel künftig prägen soll. Den Zuschlag bekam ein Entwurf von Peter Müller. Der Künstler aus Neuss wollte eine Skulptur schaffen, die Bilstein und Waelzholz repräsentiert. Er entschied sich, wie er damals sagte, für eine abstrahierende Figur aus Stahlbändern, die aus Kaltband hergestellt werden und eine Entwicklung aufzeigen sollen.

Die Form

Nachdem das Kunstwerk enthüllt war, tauften eine Reihe von Hohenlimburger die neue Skulptur am Kreisel auf „Schrotti“. Als Schöpfer dieses Kosenamens gilt Hasan Kahrman. Sein Namensvorschlag fand in den Sozialen Medien viel Zustimmung und verbreitete sich schnell. Kahrman erstellte auch eine entsprechende Ortsmarke für die Skulptur auf Facebook: hier steht Schrotti. „Der Name kommt der Figur recht nahe“, sagt Kahrman heute. „Ich finde sie nicht schön und gucke eher dran vorbei.“ Wer auf Facebook nach „Schrotti“ fragt, der merkt, dass sein Geschmack von vielen Hohenlimburgern geteilt wird. „Verrosteter Schrott, mehr nicht“, sagt etwa Barbara Maus.

„Schrotti gefällt mir überhaupt nicht“, pflichtet Anja Brand bei. „Allerdings finde ich seine Einfassung mit den Steinen und dem Unkraut noch schlimmer.“

Dagegen Eddy Rogalla: „Auf jeden Fall hat Schrotti erreicht, dass sich Leute mit Kunst beschäftigen, die sonst damit nichts am Hut haben“, sagt er. „Allerdings kommt das Werk nicht an den Kaltwalzer, den Warmwalzer oder Brüderchen und Schwesterchen heran“, verweist er auf die Wahrzeichen an der Stennertbrücke und im Lennepark.

Der Ausblick

Nun lässt sich über Geschmack trefflich streiten. Faktisch besteht „Schrotti“ aus einem Material, dessen Industriezweig Hohenlimburg seit Jahrhunderten prägt. Und der angesichts der Corona-Pandemie und des Strukturwandels in der Autobranche ihren Weg in die Zukunft sucht. So betrachtet hat „Schrotti“ mit seinen unklaren Formen vielleicht doch mehr mit unserer Zeit zu tun, als man zunächst flüchtig denkt.

Zu diesem Blick lädt zumindest die Firma Bilstein, gebeten nach einem Statement zum fünften Geburtstag des Kunstwerkes: „Der weltweite Erfolg der Bilstein-Group hat Ihr Fundament hier in Hohenlimburg. Die Skulptur erinnert uns daran täglich. Gerade auch in schwierigen Zeiten. Das gemeinsame Engagement, zusammen mit dem Kaltband verbundenen Unternehmen und Partnern der Region vor fünf ­Jahren, war und ist eine gute Investition in die Zukunft von Hohenlimburg, der Wiege unseres Unternehmens.“