„Hagen blüht auf“ – das komplette Festprogramm

Das läuft doch richtig rund: Bei bestem Wetter startete am heutigen Donnerstag, 4. Mai, das Frühlingsfest „Hagen blüht auf“ in der Hagener Innenstadt.

Vier Tage Musik und Action

An vier Tagen gibt es jede Menge Action in der City – mit Musik und zahlreichen Aktionen. Veranstaltet wird das Familienfest von den Hagener Schaustellern, der City-Werbegemeinschaft und der Hagen-Wirtschaftsentwicklung.

Das Open-Air-Event startet an den Veranstaltungstagen um 11 Uhr, Schluss ist jeweils um 20 Uhr. Ausnahme: Am Samstagabend tritt die Cover-Band „Party Inferno“ auf der Bühne auf dem Friedrich-Ebert-Platz auf; das Konzert endet gegen 21/ 21.30 Uhr.

Spielleute und Gaukler

Der Mittelaltermarkt, der City-Bummler mit Gauklern, Händlern und Spielleuten in den Volkspark und den Adolf-Nassau-Platz (vor C&A) lockt, findet allerdings nur am Wochenende (also am Samstag und Sonntag) statt. Das Leben im Mittelalter wird nachgestellt; auf der Wiese im Volkspark werden dazu Zelte aufgeschlagen. In einer Taverne werden Cidre und Obstsäfte ausgeschenkt.

Das Bühnenprogramm im Einzelnen:

Freitag, 5. Mai:

15 bis 16 Uhr: Tanzschule Andre Christ. 16 bis 16:45 Uhr: das Jürgen-Satorius-Trio. 17 Uhr: Eröffnung vor der Volme-Galerie. 17.15 bis 20 Uhr: das Jürgen-Satorius-Trio.

Im vergangenen Mai war „Hagen blüht auf“ sehr gut besucht. Darbietungen von Tanzschulen und Musikschulen lockten bei Top-Wetter auf den Ebert-Platz. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Samstag, 6. Mai:

12 bis 13 Uhr: orientalische Tanzreise mit Lonya & Saya. 13 bis 14 Uhr: Tanzschule Michala Moves. 14 bis 15 Uhr: Tanzschule Andre Christ. 15 bis 16.30 Uhr: das Duo Cantare. 17 bis 20.30 Uhr (eventuell auch bis 21/21.30 Uhr): die Cover-Band Party Inferno.

Sonntag, 7. Mai:

13 bis 14 Uhr: Michala Moves. 14 bis 15 Uhr: Tanzschule Andre Christ. 15 bis 19 Uhr: das Duo Gregorio e Matteo.

Außerdem zu Gast bei „Hagen blüht auf“:

Die Künstlergilde Hagen ist von Freitag bis Sonntag in der Elberfelder Straße präsent. Der Freitagsmarkt zieht aufgrund des Frühlingsfestes auf die Mittelstraße /Ecke Mariengasse. Die Radverkehrsplanung der Stadt Hagen ist am Samstag vor Ort und steht für Gespräche zur Verfügung. Es geht u.a. um aktuelle Maßnahmen und Planungen sowie um Informationen zur Kampagne Stadtradeln.

Am Samstag ist die Max-Reger-Musikschule von 16 bis 17 Uhr mit der Band „Together” in der Hohenzollernstraße zu Gast. Außerdem gibt’s am Samstag ab 11 Uhr einen Fahrradparcours auf dem Adolf-Nassau-Platz.

Verkaufsoffener Sonntag

Übrigens: Am Sonntag, 7. Mai, ist in Hagen verkaufsoffener Sonntag. Die Shops in der Rathaus-Galerie sowie in der Volme-Galerie haben geöffnet, und auch die meisten Geschäfte in der Fußgängerzone öffnet von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten.

