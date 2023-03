Hagen-Boele: Kokainkonsum – 28-Jähriger flüchtet nach Unfall

Die Polizei ermittelt in Hagen-Boele. Es geht um Unfallflucht.

Hagen. Ein 28-Jähriger hatte es in Hagen-Boele eilig, wegzukommen, nachdem er ein Auto beschädigt hatte. Der Grund war klar: Er stand unter Drogen.

Eine 38-Jährige wurde am Dienstag durch eine Zeugin gegen 8.15 Uhr in der Kirchstraße in Hagen-Boele auf einen Unfall aufmerksam gemacht.

Ein Mann war kurz zuvor in den VW der Hagenerin gefahren. Anschließend ließ dieser seinen PKW stehen und entfernte sich fußläufig.

Kurze Zeit später kehrte er zurück und erklärte, dass er aufgrund eines dringenden Termins nicht auf die Polizei warten könne. Auf Bitten der 38-Jährigen hinterließ er eine Handynummer. Diese wählten die hinzugerufenen Polizisten und riefen den 28-Jährigen zum Unfallort zurück.

Nur mit Badeschlappen besohlt

Der Mann erschien fünf Minuten später nur mit Badeschlappen besohlt. Seine Stimmung schwankte zwischen aggressiv und heiter. Deswegen führten die Beamten mit ihm einen Drogentest durch, welcher positiv auf Kokain verlief.

Die Polizisten brachten ihn für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Auf dem Weg dahin beleidigte und bedrohte er die Polizisten, welche eine Anzeige gegen den 28-Jährigen schrieben.

