Hagen-Boele: Trickdiebe beklauen Rentnerin (84) in Wohnung

Boele. Mit einem perfiden Trick verschaffen sich zwei Männer Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Eine 84-jährige Hagenerin ist in Boele Opfer von Trickdieben geworden. Die Tat wurde erst einen Tag später bei der Polizei angezeigt. Am am Montag schellte es gegen 12 Uhr an der Tür der Frau. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers aus und wollte die Kabelanschlussdose überprüfen.

Männer stehlen Armbanduhren

Als er sich im Wohnzimmer der Rentnerin aufhielt, klingelte es erneut. Ein weiterer angeblicher Mitarbeiter betrat die Wohnung. Dann lenkte einer der beiden Unbekannten die Frau ab, während der andere ihr Ankleidezimmer durchsuchte. Nachdem beide Männer ganz plötzlich wieder verschwunden waren, stellte die Seniorin den Diebstahl von zwei Armbanduhren fest. Über den Wert ihrer Beute werden sich die Täter allerdings nicht gefreut haben, denn dieser lag bei lediglich 30 Euro.

Obwohl keine konkrete Täterbeschreibung vorliegt, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der 02331/9862066.