Feste in Hagen

Feste in Hagen Hagen: Boele und Boelerheide ab heute mit großen Volksfesten

Boele/Boelerheide. Die Vereine in Boele und Boelerheide trotzen der Pandemie ab heute großen Festen. Im Hameckepark und auf der Loßrockwiese.

Sie feiern wieder – der Pandemie zum Trotz. In Boele und Boelerheide haben die örtlichen Clubs, Vereine und Brauchtumvereine zwei Dorffeste auf die Beine gestellt, die das gesamte Wochenende über in beiden Stadtteilen für Programm sorgen. Die Vereine wollen damit auch zeigen: Die Pandemie hat die Feierfreudigkeit der Menschen nicht kaputt machen können.

Blickpunkt Boelerheide: Gemeinsam mit vielen Boelerheidern insbesondere den beiden Kirchengemeinden und den Schützen Boelerheide haben die Heidefreunde ein gemischtes Programm vorbereitet. Das Comeback-Fest startet am heutigen Freitag direkt mit einem Highlight: „Cat Ballou“ (Einlass 17 Uhr)kommt nach Boelerheide und singt auch „Liebe deine Stadt“. Davor stimmt die Kölner Band „Stadtrand“ ein. Am Samstag (Einlass 17 Uhr) kommt zunächst „Bauer Heinrich-Schulte-Brömmelkamp“. Es gibt Comedy und Kabarett vom Bauernhof. Ein weiterer Gast am Abend wird der echte „Hausmeister Krause“ sein, den der bekannte Schauspieler Tom Gerhardt verkörpert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Partyband „For you“. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Boelerheider-Gemeinschaft. Gestartet wird um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst der Boelerheider Gemeinden. Der Gottesdienst wird unter anderem von einem Posaunenchor begleitet. Für die Kinder wird es ebenfalls ein Rahmenprogramm geben. Die Boelerheide sorgt natürlich für gute Rahmenbedingungen wie Speisen, Getränke und anderen Dingen. Tickets ab 19 Euro jeweils kann man noch unter https://boelerheide-das-comeback.ticket.io/c8us1gz2/ bekommen.

Blickpunkt Boele: Die Loßröcke laden für dieses Wochenende, 10. bis 12. September, zum Open-Air-Dorffest auf die Loßrockwiesen ein. Alles unter dem Motto „Der Löwe brüllt wieder“. Für musikalische Unterhaltung sorgen am Freitag ab 17 Uhr die Bands „Partyinferno“ und „Op die Zwölf“. Letztere haben aus den großen Kölschen Hits und den traditionellen Gänsehaut-Hymnen ein Programm zusammengestellt. Sänger Jörg Kalscheuer ist gebürtiger Kölner und bringt Kölner Mundart und Lebensgefühl auf die Bühne. Am Samstag treten ab 17 Uhr „Küppers, Beck’s und Brinkhoff’s“ auf. Der Festumzug und der Frühschoppen beginnen am Sonntag um 11 Uhr.

Tickets gibt es noch an der Abendkasse an der Loßrockwiese ab 5 Euro.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen