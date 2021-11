Hagen: Boeler Weihnachtsmarkt fällt erneut Corona zum Opfer

Hagen. Zum zweiten Mal in Folge fällt der beliebte Boeler Weihnachtsmarkt aus. Die Entscheidung der veranstaltenden Vereine war einstimmig.

Der Boeler Weihnachtsmarkt in Hagen fällt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge aus. Grund ist, wie im Vorjahr, die Corona-Pandemie. „Die Vorkehrungen, die wir treffen müssten, sind zu umfangreich“, so Josef Dicke, Sprecher des Boeler Weihnachtsmarktes: „Deshalb hatten wir doch arge Bauchschmerzen und haben uns dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen.“

Der Boeler Weihnachtsmarkt findet seit Anfang der 80er Jahre immer am zweiten Adventswochenende rund um die katholische Johannes-Kirche statt. Tausende von Menschen strömen normalerweise zu der beliebten Veranstaltung. Die Enge auf dem Kirchplatz ist ein Kennzeichen des Weihnachtsmarktes; müsste man wegen Corona die Besucherzahl reduzieren, verlöre der Markt seine Gemütlichkeit, von der er eigentlich immer profitiere.

18 Vereine an Organisation beteiligt

Der Boeler Weihnachtsmarkt wird traditionell von allen Vereinen und Institutionen des Stadtteils organisiert. In diesem Jahr wären 18 Vereine an der Ausrichtung beteiligt gewesen. Deren Vertreter seien jedoch einstimmig der Meinung gewesen, die Veranstaltung abzusagen, berichtet Josef Dicke.

Zwar könne derzeit noch niemand mit Bestimmtheit sagen, welche Corona-Auflagen am zweiten Adventswochenende gelten werden. Doch wenn zum Beispiel ein Sicherheitsdienst angestellt werden müssten, um die sechs Eingänge zum Weihnachtsmarkt und auch den Zugang zu den Zelten zu kontrollieren, könnte die Veranstaltung finanziell schnell aus den Fugen geraten, so Dicke: „Ein professioneller Sicherheitsdienst kostet schließlich sehr viel Geld.“

Zweistündiges Weihnachtssingen

Statt der Buden und Stände hatten die Boeler Pfadfinder 2020 Schilder mit QR-Codes auf dem Kirchplatz aufgestellt. Wer sie mit dem Smartphone auslas, bekam das, was die jeweiligen Vereine vorbereitet hatten: ein Kinderpunsch-Rezept, eine Bastelanleitung für Plätzchen-Ausstecher in Form der Boeler Kirche, einen Liedzettel oder eine Postkarte, die man direkt ausfüllen und in einen Briefkasten werfen konnte, um den Kranken und Verletzten im Boeler St.-Johannes-Hospital einen Genesungsgruß zu hinterlassen.

Immerhin wird es in diesem Jahr am zweiten Adventssonntag von 16 bis 18 Uhr ein Weihnachtssingen auf dem Kirchplatz geben, für die Kinder kommt der Nikolaus vorbei.

