Bombenalarm am Hauptbahnhof Hagen: Die Polizei hat den Graf-von-Galen-Ring gesperrt.

Bombenalarm Hagen: Bombendrohung – Großeinsatz der Polizei am Bahnhof

Hagen. Bombendrohung am Hauptbahnhof Hagen: Die Polizei Hagen hat zahlreiche Straßen gesperrt. Der Zugverkehr ist eingestellt.

Bombendrohung am Hauptbahnhof Hagen: Die Polizei hat den Hagener Bahnhof am Samstagabend weiträumig abgesperrt. Die Straße Am Hauptbahnhof, der Graf-von-Galen-Ring sowie der untere Bereich Bahnhofstraße bis zur Stresemannstraße sind nicht zu befahren.

Gleiches gilt für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Auch Häuser im Umfeld des Bahnhofs sind evakuiert worden. Nach dem geplanten Anschlag auf eine Synagoge ist das der zweite Großeinsatz innerhalb weniger Tage für die Polizei.

Der Zug und der Busverkehr in diesem Bereich sind eingestellt. Derzeit halten keine Busse am ZOB. Die Cafés wurden geräumt, die Gäste aufgefordert, den Bereich zu verlassen.

Sprengstoffexperten kommen aus Düsseldorf

Grund für den Großeinsatz der Polizei Hagen ist eine konkrete Bombendrohung. Hinzu kommt ein offenbar herrenloser Koffer. Das Gepäckstück ist neben einem Pfeiler bei den Fahrradständern vor dem Bahnhof abgestellt. Wer es dort hinterlassen hat und ob ein Zusammenhang mit der Drohung besteht, ist offen.

Die Polizei Hagen sperrt den Bereich rund um den Hauptbahnhof ab. Foto: Alex Talash

Sprengstoffexperten der Polizei sind aus Düsseldorf in Hagen eingetroffen. Sie sollen den Koffer näher untersuchen. Auch ein Sprengstoffhund soll zum Einsatz kommen, um zu klären, ob von dem Koffer eine Gefahr ausgeht.

Die Polizei hat den Bereich um den Bahnhof abgesperrt. Ein Roboter untersucht einen herrenlosen Koffer. Foto: Alex Talash

Auch ein Roboter kommt zum Einsatz. Er wird von Experten an das Gepäckstück heranmanövriert.

Sprengstoffexperten aus Düsseldorf sind in Hagen eingetroffen. Sie sollen das herrenlose Gepäckstück untersuchen. Foto: Alex Talash

