Hagen: Brand in Rossmann-Filiale im Stadtteil Boele

In der Rossmann-Filiale an der Schwerter Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen.

In der Rossmann-Filiale an der Schwerter Straße in Boele ist ein Feuer ausgebrochen. Möglicherweise wurde es mutwillig gelegt.

Boele. In der Rossmann-Filiale an der Schwerter Straße in Boele ist am Dienstag um etwa 15.10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Filiale ist komplett verraucht und drei Mitarbeiterinnen der Drogerie mussten zunächst vom Rettungsdienst versorgt werden, ehe sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden. Wie es nach ersten Erkenntnissen vor Ort scheint, könnte das Feuer mutwillig gelegt worden sein. Anscheinend wurden Toilettenpapier und Taschentücher durch einen Kunden in Brand gesetzt. Die Feuerwehr ist vor Ort und sichert die Filiale. Bis auf Weiteres kann die Filiale nicht von Kunden betreten werden. Wann das wieder möglich sein wird und wie hoch der Schaden ist, ist ebenfalls noch unklar.