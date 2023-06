Hagen: Brand im Badezimmer – Apartment unbewohnbar

Die Feuerwehr war im Einsatz in der Emster Straße in Hagen.

Hagen. Die Feuerwehr ist zu einem Brandeinsatz in der Emster Straße in Hagen ausgerückt. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden:

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwoch zu einem größeren Einsatz in der Emster Straße in Hagen ausgerückt. Alarmiert worden waren die Rettungskräfte aufgrund einer dunklen Rauchentwicklung – in einem Haus war es in einem Apartment im Erdgeschoss offenbar zu einem Brand im Badezimmer gekommen. Das Apartment stand leer – glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Emster Straße kurzzeitig voll gesperrt

Den Einsatzkräften der Feuerwehr – im Einsatz waren beide Löschzüge – gelang es, den Brand zügig zu löschen. Die Emster Straße musste kurzzeitig für den Verkehr voll gesperrt werden – kann aber bereits in Teilen wieder befahren werden (Stand 13.50 Uhr).

Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

