Hagen: Brandstiftung – Täter wollen Feuer an Kita legen

Hagen-Mitte. Unbekannte Täter haben Feuer an einer Eingangstür an einer Kita in der Voswinkelstraße gelegt. Die Polizei bittet um Hinweise

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben sich unbekannte Täter wegen einer versuchten Brandstiftung an einer Kindertagesstätte in der Voswinkelstraße strafbar gemacht. Am Montagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin der Einrichtung starken Brandgeruch im Gebäude. Kurze Zeit später stellte sie an einer Nebeneingangstür eine größere Menge verbranntes Papier bzw. Asche fest. Bei dem Feuer wurde die Tür leicht beschädigt. Ein Gebäudeschaden konnte nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher versuchter Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern erbittet die Polizei unter der 9862066.

