Verlosung: Wir bringen Euch zum Brings-Konzert in Hagen

Die Band Brings aus Köln tritt in Hagen in der Stadthalle auf. Die Stadtredaktion Hagen verlost 5 x 2 Tickets.

Brings, eine der erfolgreichsten Kölner Bands, gastiert am Samstag, den 23. April, ab 19.30 Uhr zum zweiten Mal in der Stadthalle Hagen. Und Sie können dabei sein: Die WP-Stadtredaktion Hagen verlost 5 x 2 Tickets.

Im Juni 2019 lieferten sie schon einmal ein fulminantes Konzert in der voll besetzten Stadthalle ab. Das Konzert nun ist teilbestuhlt und findet dann unter den dann aktuellen NRW Corona Verordnungen statt. Das Publikum erwartet eine energiegeladene Bühnenshow voller Höhepunkte – über zwei Stunden Rockmusik in Szene gesetzt mit einer aufwendiger Ton-Lichttechnik. Sie füllen die großen Hallen und haben schon das Rhein Energie Stadion in Köln mit 50.000 Zuschauern ausverkauft.

Seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne

Seit mehr als 25 Jahren rocken sie die Bühnen dieser Republik, ihre Live Performance ist legendär und ihre Mega-Hits („Halleluja“, „Polka, Polka, Polka“, „Superjeilezick“) elektrisieren Menschen aller Generationen.

Die heimischen Fans der Kölner Kultband dürfen sich jetzt auf ein Live-Konzert freuen.

Am Samstag dem 23. April gastieren Peter Brings (Gesang, Gitarre), Stephan Brings (Bass, Gesang), Kai Engel (Keyboard, Gesang), Harry Alfter (Gitarre, Gesang) und Christian Blüm (Schlagzeug) ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Hagen. Zum Konzert-Repertoire gehören neben den eingangs erwähnten Titeln auch Songs, wie „Su lang mer noch am Lääve sind“, „Poppe, Kaate, Danze“, „Kölsche Jung“, „Man müsste noch mal 20 sein“ und „Liebe gewinnt“.

Durchbruch im Jahr 2000

Die von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründete Band hat in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten schon so ziemlich alle Hochs und Tiefs erlebt, die man als Musiker erleben kann. Ende der 1990er hatte die Band mit den berühmten Vätern (neben Rolly Brings sind das Gesangslegende Tommy Engel und der Politiker Norbert Blüm) ihre besten Jahre schon vermeintlich hinter sich. Dann gelang ihnen im Jahr 2000 mit „Superjeilezick“ das, was man gut und gerne als Sechser im Lotto bezeichnen kann.

Diese zündende Powerpolka ist mit jedem Jahr bekannter geworden und gehört mittlerweile weit über den Karneval hinaus zu den populärsten Songs Kölscher Mundart überhaupt. Dank „Superjeilezick“ öffneten sich für Brings Tür und Tor in der närrischen Hochburg Köln.

Viele Hits in der Session

Für die Band begann eine neue Zeitrechnung samt einem rundum gelungenen Imagewandel. Dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Kaum eine Karnevalssession in den letzten Jahren ist ohne einen neuen Stimmungshit von Brings ins Land gezogen. „Poppe, Kaate, Danze“ (anfänglich noch als Skandalnummer gehandelt, mittlerweile eine der ganz großen Zugnummern der Band), „Su lang mer noch am Lääve sin“, „Halleluja“, Dat is Geil“,oder auch das stets rührseligen Stimmungsaufruhr auslösende „Mama, wir danken dir“ sind klingende Beweise, wie gut Brings die Befindlichkeiten und Seelenlagen ihrer Mitmenschen kennen.

