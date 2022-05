Hagen: Bruder zahlt Geldstrafe und verhindert Haft

Hagen. Ein Mann hat geradeso verhindert, dass sein Bruder in Haft muss: Dieser hatte seine Geldstrafe nicht beglichen. Die Polizei findet bei ihm Drogen

Bundespolizisten haben am Hagener Hauptbahnhof einen Mann kontrolliert, der von der Staatsanwaltschaft Bochum gesucht wurde. Der Bruder des Mannes übernahm die geforderte Geldstrafe und verhinderte so, dass der Mann in Haft ging.

Hagen: Mann zu Geldstrafe in Höhe von 860 Euro verurteilt

Gegen 8:30 Uhr am Dienstag hielten Bundespolizisten den 42-Jährigen im Personentunnel des Hauptbahnhofs an. Der Mann händigte ein Monatsticket aus und gab seine Personalien preis. Eine Überprüfung ergab, dass nach dem Mann gefahndet wird. Das Amtsgericht Recklinghausen hatte den Gesuchten im Januar 2018 rechtskräftig wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in 90 Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 860 Euro verurteilt.

Bei Durchsuchung wird Cannabis gefunden

Der Mann hatte einen großen Teil seiner Geldstrafe schon beglichen. Da jedoch noch eine Summe von 275 Euro fällig ist, wurde der Haftbefehl erlassen. Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fanden die Beamten Cannabis und stellten die Drogen sicher. Der Verurteilte kontaktierte seinen Bruder und konnte diesen überreden, die Summe bei der Bundespolizei zu zahlen und so die Haftstrafe von 12 Tagen verhindern. Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

