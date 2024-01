Hagen: Brutaler Mann bedroht seine Frau nach Polizeieinsatz

Hagen In einem eskalierenden Fall von häuslicher Gewalt musste die Polizei in Hagen eingreifen, doch der Mann erscheint unbelehrbar zu sein.

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt ist es am Donnerstag in den Morgenstunden in Altenhagen gekommen. Ein 36-Jähriger griff nach Angaben der Polizei Hagen seine Frau bei einem Konflikt körperlich an und schlug ihr mehrfach in das Gesicht. Zudem trat er ihr auch wiederholt gegen den Oberschenkel. Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch die Hagenerin in der Wohnung angetroffen werden. Sie berichtete, dass es bereits seit mehreren Monaten zu Problemen in der Beziehung komme. Dreimal sei sie dabei körperlich angegriffen worden. Die Polizisten konnten den 36-Jährigen im Anschluss ausfindig machen. Gegenüber den Beamten behauptete er, dass seine Frau ihn zunächst angegriffen habe.

Sprachnachricht mit Drohungen

Der Mann erhielt eine Strafanzeige, wurde der Wohnung verwiesen und die Beamten sprachen zudem ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Seine Wohnungsschlüssel musste er seiner Ehefrau übergeben. Ein paar Stunden später meldete sich die Hagenerin jedoch erneut bei der Polizei. Sie sei in einer Sprachnachricht von ihrem Mann bedroht und aufgefordert worden, die Wohnung zu verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

