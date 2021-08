Hagen: Brutaler Überfall auf Rentner - Polizei sucht Zeugen

Hagen. In seiner eigenen Wohnung auf dem Kuhlerkamp in Hagen ist ein 69-Jähriger brutal überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Samstag einen 69-Jährigen in seiner Wohnung in Hagen in der Gertrudstraße. Hier schlief der Hagener vor dem Fernseher ein. Als er gegen 23.20 Uhr erwachte, erkannte er zwei Männer in seiner Wohnung. Wie sich diese Zugang zu dieser verschafft hatten, ist unklar.

Einer der Räuber schlug dem 69-Jährigen sofort in das Gesicht. Dazu benutzte er vermutlich einen Schlagring. Die Männer entkamen anschließend mit einer geringen Bargeldmenge, einer Uhr der Marke Tissot und der Bankkarte des Opfers.

Opfer muss nach Schlag ins Krankenhaus

Einer der Täter war schlank, dunkelhaarig und zirka 180 cm groß. Er war zwischen 25 und 30 Jahren alt und trug ein Hemd. Da der 69-Jährige eine klaffende Wunde durch den Schlag im Gesicht davontrug, brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Eine Fahndung der Polizei nach den Räubern hatte keinen Erfolg. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der 02331/986-2066 zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen