Hagen: Brutaler Überfall – Juwelier aus dem Koma erwacht

Überfall in Hagen: Ein Juwelier (58) wird in seiner Wohnung zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht die Täter.

Hagen. Der Juwelier, der bei einem Überfall in Hagen lebensgefährlich verletzt wurde, liegt nicht mehr im Koma. Was bisher über die Tat bekannt ist.

Der Hagener Juwelier, der sich am Montagmorgen bei einem Überfall schwerste Verletzungen zugezogen hatte, schwebt nach Angaben der Polizei „vorerst nicht mehr in Lebensgefahr“. Der 58-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau waren in der eigenen Wohnung überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Dabei haben die Täter – so haben es die ersten Ermittlungen ergeben – einen Schlagstock eingesetzt.

Der 58-Jährige sollte zunächst mit einem Rettungshubschrauber, der bereits gelandet war, in eine Spezialklinik geflogen werden. Dann aber hatten die eingesetzten Notärzte seinen Zustand als so kritisch eingeschätzt, dass sie sich doch entschlossen, ihn in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen zu lassen.

Juwelier zunächst im künstlichen Koma

Nach Angaben von Familienangehörigen war der Juwelier in der Klinik in ein künstliches Koma versetzt worden. Weil sich sein Zustand stabilisiert habe, konnte er schließlich schon am Montagabend aus dem Koma geholt werden. Er hatte sich, so die Familie, durch die massiven Schläge auf den Kopf ein Schädelhirntrauma sowie innere Blutungen zugezogen.

Der schwer verletzte Juwelier aus Hagen wird mit einem Rettungswagen in einer Klinik gebracht. Foto: Alex Talash

Sowohl Polizei als auch die Familie erklären, dass der 58-Jährige ansprechbar sei. Familienmitglieder wiederum sagten, dass das Opfer mittlerweile auch durch die Polizei vernommen werden konnte.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Ermittler suchen derweil mit Hochdruck nach den Tätern. Die wiederum hatten sich wohl durch ein lautes Geräusch im Treppenhaus gestört gefühlt und das Weite gesucht. Eine Hundertschaft hatte – auch unterstützt durch Diensthundeführer – das Umfeld des Tatorts in der Rembergstraße abgesucht.

Großeinsatz der Polizei in Hagen: Ein Juwelier und seine Frau sind in der eigenen Wohnung überfallen worden. Der Täter ging mit äußerster Brutalität vor. Foto: Alex Talash

Die Kripo bittet die Bevölkerung weiter um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat etwas gesehen oder bemerkt, das im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen könnte? Hat jemand maskierte oder flüchtende Personen im Bereich der Rembergstraße gesehen oder ist ein Fahrzeug hastig davongefahren?Hinweise werden von der Polizei unter Tel. 02331/986-2066 entgegengenommen.

Brutaler Täter prügelt auf Ehepaar ein

Am Montagmorgen hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 8.45 Uhr ein vermummter Täter an der Wohnungstür des Paares geklingelt. Der Juwelier hatte die Tür geöffnet, der Täter ihn unvermittelt angegriffen. Die Frau hatte noch versucht, ihrem Mann zur Hilfe zu eilen.

Ein Rettungshubschrauber ist an der Rembergstraße in Hagen gelandet. Er sollte den schwer verletzten Juwelier in eine Klinik fliegen. Foto: Alex Talash

Der Täter hatte das Paar aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Dabei hatte er auf die beiden eingeschlagen.

