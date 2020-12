Hagen: Buch lädt zur Reise durch die Hasper Jahrhunderte ein

Ein Blick in die 70er-Jahre: Hasper Gold über dem Hasper Bunker mit der Werbung für Andreas Pils. Eine Ansicht, die an die große Vergangenheit des Kreisels erinnert.

Haspe. Ein neues Haspe-Buch aus der Feder von Michael Eckhoff erinnert an die stolze Vergangenheit von Haspe. Es kommt jetzt auf den Markt.

Haspe ist nach wie vor der größte Stadtteil Hagens. Hier hat es nie eine bedeutende Burg, einen Adelssitz oder eine alte Kirche gegeben. Haspe und die sogenannte „Enneperstraße“ waren immer Orte der schweren Arbeit. Lange Zeit stand die Region ganz im Zeichen der Sensenherstellung – mit einer Bedeutung von zumindest nationalem Rang. Dann spielte die Eisenbahnzulieferindustrie eine dominierende Rolle. Hinzu gesellten sich Gießereien, Schmieden, Stahlwerke und Lebensmittelhersteller. Teils waren sie weit über die Grenzen Westfalens hinaus bekannt. Man denke nur an die Zwieback- und Kekswerke Brandt.

Es gibt viele gute Gründe, über Haspe ein Buch zu schreiben. Deswegen ist genau das passiert. Unter dem Titel „Haspe – im Wandel der Zeit“ wird am 17. Dezember ein Buch erscheinen, das auf über 300 Seiten zahlreiche Aspekte der Hasper Geschichte beleuchtet. Das Buch wurde von Petra Holtmann (Ardenkuverlag) im Auftrag der Bezirksvertretung Haspe produziert und kostet 20 Euro.

90 Jahre Zusammenschluss

Auch Jubiläen gehören üblicherweise zu den Gründen. So jährte sich 2019 zum 90. Mal der Zusammenschluss mit dem Nachbarort Hagen, 2020 die vermutlich vor 800 Jahren erfolgte erste urkundliche Nennung Haspes („hasepe“) und vor rund 175 Jahren der Baubeginn der für das Tal der Ennepe so wichtigen Bergisch-Märkischen Bahnstrecke. Auch der 225. Geburtstag des bedeutenden Industrie- und Eisenbahnpioniers Gustav Harkort im Jahr 2020 sollte nicht vergessen werden.

Viele neue Foto-Ansichten „Ich möchte Autor Michael Eckhoff herzlich dafür danken, dass er uns mitnimmt auf eine kleine Reise durch viele Jahrhunderte“, betont Haspes Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki, der ergänzt: „Bedanken möchte ich mich insbesondere auch beim Hagener Heimatbund, der einen Großteil der verwendeten Fotos zur Verfügung stellte, vor allem aber auch bei Verlegerin Petra Holtmann, die das Projekt mit großem Engagement die gesamte Zeit betreut hat.“ Ihr und Eckhoff sei es zudem gelungen, zahlreiche Fotos zu „ergattern“, die zuvor noch nie veröffentlicht worden sind. Das reich bebilderte Buch ist ab dem kommenden Donnerstag, 17. Dezember, erhältlich.

Ein besonders prägendes Ereignis jährt sich dann 2022 zum 50. Mal. Hier handelt es sich eher um ein immer noch traurig stimmendes Jubiläum – es gilt der Erinnerung an den 29. Juli 1972, als das „Hasper Gold“, also die riesigen rötlich-bräunlichen Rauchwolken aus den Thomaskonvertern der „Hasper Hütte“, zum letzten Mal das Tal der Ennepe „beleuchtete“. Bis 1974 waren wesentliche Teile der „Hütte“ aus dem Stadtbild verschwunden. Und danach? Danach sollte sich Haspe positiv verändern, das war das Ziel. Moderne Wohnungen galt es zu schaffen. Neue Straßen waren vonnöten, um die problematische Situation im Ortskern entschärfen zu können. „Vi wett saneert“, hochdeutsch: „Wir werden saniert“, so lautete 1974 ein Wagen-Motto im damaligen Hasper Kirmeszug. Fast 50 Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Fünf Jahrzehnte, in denen sich Haspe stark verändert hat.

Einblicke aus persönlichem Erleben

Geschrieben hat das Buch Michael Eckhoff. Er ist Vorsitzender des Hagener Heimatbundes und Pressesprecher des Hasper Heimat- und Brauchtum-Vereins. Er hat lange in Haspe gelebt, ist hier zum Gymnasium gegangen und kennt die neueren Entwicklungen aus eigenem Erleben.

Er geht auch auf viele weitere Aspekte früherer Zeiten ein, etwa auf die Harkorts und Haus Harkorten, auf die Schulgeschichte oder auch auf das Mittelalter, als in Haspe höchstens um die 200 Menschen lebten.

Das Buch wurde von der Bezirksvertretung Haspe noch unter dem vormaligen Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser in Auftrag gegeben. Wichtigster Anlass war der 1929 erfolgte Zusammenschluss mit Hagen. Den runden „Zusammenschluss-Geburtstag“ haben Dietmar Thieser und die Bezirksvertretung Haspe schon im Herbst 2019 für eine Ausstellung mit historischen Fotos im „Alten Stadtbad“ genutzt. Realisiert wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Hagen.

„Daran wollten wir in einem Buch anknüpfen“, umreißt der neue Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki das Vorhaben.