Hagen: Buch soll Kindern aus der Ukraine Mut machen

Autorin Julia Morgenthaler und Thomas Marotzke (Wirtschaftsjunioren) freuen sich, dass das Kinderbuch in ukrainischer Sprache nun gedruckt vorliegt. Es soll in Hagen an Kinder aus der Ukraine verteilt werden

Hagen. Das Schaf Friedolin lebt seine Träume. Für Kinder aus der Ukraine, die in Hagen leben, soll es nun zum Vorbild werden. So kann’s funktionieren.

Friedolin, das Schaf, hat eine Botschaft. Eine Botschaft, die Mut machen soll. Erst Recht diesen Kindern, die teils Schreckliches erleben mussten, die Teile der Familie in der Ferne zurücklassen mussten, die hineingeworfen wurden in eine neue, eine andere Welt, von der niemand sagen kann, ob sie einmal zu einer Heimat wird. Die Botschaft lautet: Lebe deine Träume. Und damit die Kinder sie verstehen können, ist sie nun ins Ukrainische übersetzt.

Übersetzt ist nicht nur dieser eine Satz. Übersetzt ist ein ganzes Buch. Ein Kinderbuch, das die Hagener Autorin Julia Morgenthaler, geschrieben hat. „Friedolins Freunde: Tierisch genial“.

Wirtschaftsjunioren finanzieren das Projekt

Ein Buch zu übersetzten, es in kyrillischer Schrift zu drucken, es zu verteilen und keinen Cent dafür zu nehmen – das ist die Idee, die die Wirtschaftsjunioren Hagen gemeinsam mit der Autorin, die Anfang der 90er Jahre ihre ersten Texte als junge Journalistin bei der WP in Hohenlimburg geschrieben hat.

Die Hagener Autorin Julia Morgenthaler ist mit einem Camper durch Europa gereist. Foto: Julia Morgenthaler

„Lebe deine Träume“ – ein bisschen Friedolin steckt auch in Julia Morgenthaler, die einst für das ZDF gearbeitet hat und Ende 2019 beschloss, ihren festen Job beim Fernsehsender in Mainz an den Nagel zu hängen, zu reisen und als Autorin zu arbeiten. „Ich hatte schon immer den Traum, die Nordlichter zu sehen. In einem Camper sind wir dann am Nordpolarkreis unterwegs gewesen – bei minus 25 Grad.“

Geschichten und Bücher entstehen im Camper

Es ist die Zeit, in der Geschichten und Bücher entstehen. Tiergeschichten, denn über solche hat Julia Morgenthaler einst ihrem Sohn die komplexe Welt erschlossen. „Heute schreibt er selbst, hat mit mir gearbeitet“, sagt sie. Und so werden immer weitere Kapitel über Friedolin, den Papageien Lora, das Schwein Picky, die Maus Pieps, die Schildkröte Klara und das Pferd Harry geschrieben. „Das sind Friedolins Freunde. Und Freunde kann im Leben jeder gut gebrauchen“, sagt Julia Morgenthaler.

Autorin Julia Morgenthaler aus Hagen hat das Buch „Friedolins Freunde: Tierisch genial“ geschrieben. Es ist jetzt ins Ukrainische übersetzt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Diese Geschichten beeindrucken auch die Wirtschaftsjunioren um ihren Geschäftsführer Thomas Marotzke. „Viele unserer Mitglieder haben nach dem Ausbruch des Krieges etwas für die Ukraine und die Flüchtlinge getan. Aber Kinder sind dabei durchs Raster gefallen“, sagt Marotzke, der einen Spendenaufruf startete und innerhalb einer Woche das Geld für das Projekt zusammen hatte, „von Beginn an war klar: Kein Kind soll etwas bezahlen.“

Kyrillische Schrift ist breiter

Dabei bringt eine Übersetzung durchaus Probleme. „Dabei geht es nicht um Sprache, aber die kyrillische Schrift braucht gut 20 Prozent mehr Platz“, sagt Marotzke, „weil aber die Texte zu den Illustrationen von Anja Rommerskirchen passen müssen, war das eine Herausforderung.“ Ein Übersetzungsbüro hat unterstützt, eine Muttersprachlerin in Kiew schließlich noch einmal gegengelesen. 1000 Exemplare sind nun gedruckt.

In den nächsten Wochen sollen nun die Bücher an die Kinder aus der Ukraine gebracht werden. Kindergärten oder Schulklassen können sich an die Wirtschaftsjunioren wenden (02331/390217). Dazu sollen Lesungen (mit den sechs Freunden als Stofftier) in den Einrichtungen stattfinden, in denen auf Deutsch und auf Ukrainisch aus dem Buch „Friedolins Freunde: Tierisch genial“ vorgelesen wird. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls über die Wirtschaftsjunioren möglich.

