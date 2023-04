Hagen: Bücherschrank angezündet - Junger Mann in Gewahrsam

Der Bücherschrank am Helfer Marktplatz (Symbolfoto – hier zu sehen ist der Schrank in Hohenlimburg) wurde von Jugendlichen in Brand gesteckt.

Helfe. Am Helfer Marktplatz beobachtet eine Zeugin Jugendliche mit Feuerwerkskörpern. Nur kurz später steht der Bücherschrank in Flammen:

Jugendliche haben am Helfer Marktplatz einen Bücherschrank angesteckt – die Polizei konnte einen 18-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Eine Zeugin hatte am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr eine auffällige Gruppe aus Jugendlichen am Marktplatz beobachtet. Zuvor hatte sie Feuerwerkskörper gehört.

Jugendliche flüchten vor der Polizei

Wenig später stand der öffentliche Bücherschrank in Flammen. Neben ihm standen noch immer zwei junge Männer aus der Gruppe. Als die Jugendlichen die herbeigerufenen Beamten der Polizei Hagen entdeckten, nahmen sie Reißaus.

+++ Lesen Sie auch: Müll in Hagen – ein Dauerproblem, das völlig ratlos macht +++

Tatverdächtiger wird in Gewahrsam genommen

Ein Tatverdächtiger in einem auffällig roten Jogginganzug flüchtete über eine Metalltreppe bis in die Louise-Schröder-Straße. Dort konnte ein Polizist ihn zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. In der Hosentasche des Jogginganzuges befand sich ein Feuerzeug. Die Beamten nahmen den mit fast 0,9 Promille betrunkenen 18-Jährigen in Gewahrsam und legten eine Anzeige wegen Brandstiftung vor. Die Hagener Feuerwehr löschte den Brand.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen