Hagen: Bürger müssen auf Serviceangebote weiter warten

Hagen. Die Wiedereröffnung des Bürgeramtes im Rathaus zieht sich weiter hin. Doch ein Ende ist knapp ein Jahr nach der Flut absehbar.

Die Wiedereröffnung des Zentralen Bürgeramtes im Hagener Verwaltungssitz an der Ecke Rathaus-/Holzmüllerstraße verzögert sich weiter. Wie Oberbürgermeister Erik Schulz jetzt im Rat mitteilte, wird die Fachfirma, die sich um die neue Verkabelung kümmert, aufgrund der schleppenden Versorgung mit Ersatzteilen voraussichtlich erst mit zweiwöchiger Verzögerung fertig. Im Anschluss müssen diese Arbeiten auch noch technisch abgenommen werden, bevor dann die eigene IT-Abteilung der Stadt Hagen dort wieder die Arbeitsplätze der Service-Kollegen einrichtet. Zurzeit geht man im Hagener Rathaus davon aus, dass im Laufe der Ende Juni beginnenden Sommerferien die Mitarbeiter den Bürgern am gewohnten Standort wieder zur Verfügung stehen.

Schaden in Millionenhöhe

Hintergrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten sind die Volmefluten, die sich im vergangenen Sommer am 14. und 15. Juli sich in das Rathaus I ergossen haben. Dadurch sind im Untergeschoss nicht bloß die Heizkessel komplett unter Wasser gesetzt worden. Ebenso wurde das politische Rathaus direkt am Volmeufer mit dem Amtssitz des Oberbürgermeisters mit voller Wucht getroffen. Sämtliche Untergeschosse liefen bis zu den Decken voll, selbst in den Erdgeschossen stand das Wasser bis zu zehn Zentimeter hoch. Zu einem Totalverlust wurde in den Flutstunden ebenfalls das Backup-Rechenzentrum des Rathauses in den Kellerräumen. Allein hier entstand ein Schaden von fast sieben Millionen Euro.

Mit der Wiedereröffnung des Zentralen Bürgeramtes geht noch nicht die Erweiterung der Rathaus-Flächen in die Volme-Galerie hinein mit zusätzlichen Service-Angeboten einher. Mit dem Eigentümer hat sich die Verwaltung dort auf einen Mietvertrag über 25 Jahre verständigt, der eine Fläche von knapp 3000 Quadratmetern im Erd- sowie im ersten Obergeschoss umfasst. Der Mietzins wird bei gut 450.000 Euro im Jahr liegen.

