Verschiedene Bürgerinitiativen demonstrieren vor der Sitzung in der Karl-Adam-Halle in Hagen (von links): Theo Kleinhofer, Markus Leischner, Christian Hoff (Bürgerinitiative gegen Windräder am Rafflenbeuler Kopf) diskutieren mit Jörg Klepper, Fraktionsvorsitzender der CDU.