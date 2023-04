Das Spielmobil in Hagen setzt auf ein buntes Programm. Geleitet wird es von Mitarbeiterin Alexandra Artner (links) und Mateusz Prawdzik.

Freizeit Hagen: Buntes Programm für Kinder – ein Besuch am Spielmobil

Hagen. Das Spielmobil fährt verschiedene Stadtteile in Hagen an. Der Spaß soll im Vordergrund stehen, aber es geht um mehr. Was das Team leistet:

Das Spielmobil steht auf dem Schulhof der Henry-van-de-Velde-Schule in Hagen. Und obwohl gerade Osterferien sind, ist der Hof gut besucht. Die Kinder haben sich Bälle genommen und mit kleinen Hütchen ein Tor gebaut, die anderen fahren mit Go Karts über den Schulhof. Die Stimmung ist fröhlich, die Sonne scheint, die Kinder haben Spaß. Aber auch die Eltern versammeln sich, um sich untereinander auszutauschen.

Ein Treffpunkt für alle Menschen

„Das Spielmobil ist ein offenes Angebot und es darf von allen genutzt werden. Durch die Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagsschulen sprechen wir sowohl die Kinder in der Betreuung, als auch die Kinder aus der umliegenden Wohngegend an. Das Angebot ist für jeden da“, sagt Anna Dreyer, Abteilungsleiterin für Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Fachbereich Jugend und Soziales.

„Hier treffen viele Altersklassen aufeinander, wir haben hier drei- bis 14-Jährige, die an unserem Programm teilnehmen. Aber auch Familien sind hier, alle sind willkommen. Die Erwachsenen können sich so untereinander austauschen“, ergänzt Alexandra Artner, die bereits seit elf Jahren zum Team des Spielmobils gehört. „Sorgen von den Eltern hören wir uns hier auch an und versuchen ihnen weiterzuhelfen oder zu vermitteln“, sagt sie. Das Spielmobil wird von Mitarbeitenden des Jugendamtes betreut und nicht, wie viele vermuten, auf ehrenamtlicher Basis.

Beim Angebot wird großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder so sein dürfen, wie sie sind. „Das Angebot beruht auf Freiwilligkeit. Die Kinder dürfen entscheiden, woran sie teilnehmen möchten – wir wecken mit unseren Programmen ihr Interesse und motivieren sie dazu, spielend zu lernen“, sagt Anna Dreyer.

Bunte Vielfalt

Die Mitarbeiter des Spielmobils setzen auf Vielfalt: Neben Bewegung und Sport wird auch mal gebastelt oder gebacken. „Es soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder wohlfühlen. Durch das langjährige Team kann eine gewisse Bindung aufgebaut werden, die dann zur Vertrautheit führt. Solch eine Bindung ist wichtig, weil die Kinder dann auch wissen, dass sie mit uns reden und uns vertrauen können“, erklärt Alexandra Artner. Gerade für die Ferienzeit sei das Spielmobil unersetzlich. „Es gibt auch Kinder, die nicht wegfahren und da ist es für sie gut zu wissen, dass sie das Programm wie gewohnt nutzen können“, sagt Anna Dreyer.

Die vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche sollen einen niederschwelligen Zugang bieten. „Das geschieht vor allem durch den Beziehungsaufbau meiner Mitarbeitenden. So ist auch die Vermittlung in weitere Angebote möglich, wenn die Familien das wünschen“, hebt Anna Dreyer hervor.

Dass die Kinder bei den Angeboten Spaß haben sollen und viel lernen findet auch Mateusz Prawdzik, der seit Januar im Team ist. „Man lernt hier den richtigen Umgang untereinander und seine motorischen Fähigkeiten kennen. All das geschieht im eigenen Tempo, das von den Kindern vorgegeben wird.“

Neues für die Zukunft

„Damit wir auf dem neuesten Stand bleiben, besuchen wir regelmäßig Tagungen und nehmen an Fortbildungen teil. Das ist uns wichtig“, erklärt Mateusz Prawdzik. In Zukunft soll es unter dem Motto „Klimaschutz ist auch Kinderschutz“ Experimente und Spiele geben, die das Thema spielerisch erklären sollen. Relativ neu ist auch die Anfahrtsstelle Altenhagen. „Hier ist das Angebot gefragt und wichtig, das haben wir gerade durch Corona gemerkt. Wir machen gute Erfahrungen damit, die Angebote zu den Kindern zu bringen, sie dort abzuholen, wo sie sich aufhalten und ihnen pädagogische Inhalte zu vermitteln“, sagt die Abteilungsleiterin. Neben Altenhagen werden unter anderem auch Helfe, Delstern und Hohenlimburg angefahren.

Das Spielmobil ist ein Begriff, den meisten Eltern ist es aus ihrer eigenen Kindheit bekannt. „Das Mobil gibt es schon über 35 Jahre. Durch unsere Vielfalt haben wir immer einen großen Andrang und in der Regel kommen auch alle wieder“, sagt Alexandra Artner stolz.

